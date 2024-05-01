自由廣場》（林保華專欄）為習脫困，中國重啟熊貓外交

美國國務卿布林肯最近再度訪問中國，會晤習近平、王毅，交談不少內容。其中有一條可能為人忽視的，就是中國重啟「熊貓外交」。布林肯結束訪問時，央視引述國家林草局報導，中國野生動物保護協會日前與美國聖地亞哥動物園簽署大熊貓保護合作協議。中方選定雄性「雲川」、雌性「鑫寶」一對大熊貓贈送美國，並安排經驗豐富的飼養師和獸醫陪同赴美。

中美「熊貓外交」始於一九七二年，時任美國總統尼克森訪問中國，中國贈送美國兩隻大熊貓。畜生與奴才都是中共的最佳統戰工具，因為它們頭腦簡單，唯主子之命是從。其後，日、法、英、墨、西班牙、西德等發達國家及與美國有特殊關係的國家均獲贈熊貓。一九八二年後，向錢看的思想抬頭，中國停止贈送大熊貓，改成租借，收費昂貴，但各國仍然有「擁抱熊貓派」。中國向美國先後借出的大熊貓，最多時達十五隻，如今只剩亞特蘭大的四隻，今年年底租約到期。因中國與歐美國家關係急劇惡化，各國不再與中國續約。中國的熊貓外交也失靈了，而尼克森時代美國前國務卿季辛吉的去世，也象徵熊貓外交的失落。

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為重啟熊貓外交壯聲勢，舊金山的左膠市長布里德也應邀在布林肯前的四月十四日出訪中國，與中國當局簽署合作意向書，積極做好前期籌備工作，盡早正式簽署合作協議，力爭二○二五年實現一對大熊貓送抵舊金山。但布里德任內的舊金山，治安急劇惡化，被形容成「鬼城」；二○一八年美國司法部指控福建晉華竊取美國美光機密，經過五年後，今年二月底建晉獲舊金山地方法院宣判無罪，一併洗清經濟間諜罪和其他刑事指控。年底的選舉這位市長可能下台，中國把她當作寶貝相待，連熊貓也只能簽訂合作意向書，可見雙方的窘境。

布林肯此行目的旨在管控危機，不希望中國在賴清德政府五二○上台前製造事端，當然也則與中國在若干方面合作，例如毒品、氣候、中國產能過剩問題，其中有些表面上雙方說有共識，但仍有疑問。例如毒品，中國在延安時代就生產大量鴉片傾銷國民黨統治區，主要為賺錢，同時毒害炎黃子孫。如今既可賺錢，又可毒害非我族類，豈會輕易鬆手？

見布林肯時，習近平坐在主座，左右兩排，一排是王毅為首的中方官員，一排是布林肯為首的美方官員，是天子會見百官的架勢。習近平揚言「言必信，行必果」是自打嘴巴，但他還是承認雙方要「求同存異」，這雖非他的本性，卻反映出他目前的困境。至於熊貓外交，已經過時，救不了他老人家了。

（作者是資深時事評論員）

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