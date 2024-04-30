自由廣場》淺談澳洲的地緣戰略位置

◎ 宋磊

近年來，隨著中國快速崛起，特別是解放軍海軍已改變第一島鏈的樣貌，中國政府為持續擴張在區域內的影響力，海空軍常態性出沒於第一與第二島鏈內的海空域，已實質對於周遭國家造成困擾，也直接影響周遭國家在國防安全上做出實質反應。

十七日澳洲國防部向外發表兩份重要文件，分別是「國防戰略」（NDS 2024）、「國防整合投資計畫」（IIP 2024），澳洲軍方除了制定新的「拒止戰略」，為強化嚇阻中國的擴張，特別要求海軍必須執行AUKUS潛艦計畫、空軍遠程打擊能力等地建構。

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為何澳洲軍方會做出該政策決定，嚴格而言仍與澳洲的地緣戰略位置脫離不了關係，實務上澳洲皇家海軍長期以操作傳統動力潛艦作為其水下主力，但在解放軍近年的水下與水面擴張，縱然中國距離澳洲有著數千公里之遠，但因澳洲位於第二島鏈的關鍵位置，二戰期間更是美軍在太平洋上的軍事同盟，如今在以美國為首的西方體系眼中，解放軍成為破壞區域秩序的修正主義強權。

澳洲基於強化自身國防實力，分別從三個面向著手。

首先，澳洲本身為一個巨大島國，上個世紀因中國解放軍的實力仍未擴張，使得澳洲在國防安全上相對穩定，然而隨著二○一二習近平上任後，在中國政府持續主張中國夢、強軍夢的同時，確實對於第一與第二島鏈上的國家構成實質威脅，強化國防安全即成為近年以來，日本、南韓、台灣、菲律賓、新加坡與澳洲等國分別針對自身的海洋與空中安全，建構更為安全的環境。

第二，澳洲先後加入AUKUS核動力潛艦建造計畫，以提升水下嚇阻、長時間的水下作戰能量，同時因核潛艦本身具有強大的攻擊力，平時能作為澳洲與盟國之間的水下嚇阻部隊，戰時能為盟國提供一個強而有力的攻擊，加上核潛艦建造計畫利於澳洲本身的國防工業發展，加入AUKUS可謂是一筆相當划算的國防與國安投資。

第三，崛起的中國解放軍，持續常態性的出沒在第一與第二島鏈內海域，因澳洲本身為區域內中、小型國家之一，在國防安全上的需求伴隨著外部環境所致，澳洲政府與軍方為提高國家安全的係數，主動在國防政策上做出重大指示，不但助於澳洲未來的安全發展，也是澳洲身為區域內的成員國負責任的表現。

從國際政治與區域安全的角度來說，澳洲的做法不令人意外，也相當符合其國家利益，崛起的中國意外激發美國更為強調區域內的和平與穩定，將強化美國的國家地位及盟國的國家利益。

（作者為淡江大學戰略所博士生）

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