自由廣場》（北社評論）國會改革攏是假，跪中毀台才是真

◎ 張葉森

中國國民黨立院總召傅崐萁自中國跪拜後回到台灣，得意洋洋的說為兩岸迎來「春暖花開」，看在冷汗直流的台灣人眼中，卻是今日吳三桂開門迎敵。

正如民進黨總召柯建銘指出，這是藍白二黨配合中國串謀劇本的一齣戲。之前立院成立RCEP聯誼會、馬習二會、「國會改革」藐視國會罪等新法、所謂卅二項優先法案，以及江啟臣五月十六日登太平島，和預告中的修改「反滲透法」等國安五法，一齣齣在國人眼前上演，唯一目的就是要將台灣武裝自衛能力徹底解除，幾十年來不知多少台灣人用鮮血和眼淚換來的民主自由體制，也勢必灰飛煙滅，步上香港後塵。

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傅崐萁敲鑼打鼓的這個跪中團，當他們在中國期間，單是四月廿七日上午六時至廿八日上午六時，短短廿四小時，共機擾台廿二架次、共艦四艘。其中有十二架次逾越中線，僅距基隆卅七浬，三至五分鐘即可抵總統府；公布更加嚴苛的中國國安執刑法；還定義中國三無漁船金門翻覆事件是「惡意衝撞」！這些侵擾台灣國安和主權的行為，他們有吭聲嗎？還有前不久不慎落海的軍籍金門釣客、台灣女婿出版人富察，他們有關心一下嗎？這個團有為台灣中國的關係帶來緩解？還是增長中國氣焰？

同時，美國國務卿布林肯也在中國，行前美國一再釋出此行將要求中國不要挑釁台灣，會晤外長王毅時更重申台海穩定的重要。北京為了反駁美國的「挑釁說」，指定這個訪問團配合前往，製造積極與台灣對話假象，實則指控美國與民進黨政府的「台獨」才是台海「不穩定的根源」。這種甘為中國倀鬼的行為，難道不是背叛台灣嗎？

更讓人痛心的是二○二四大選獲利最大的台灣民眾黨，選舉過程中成功的偽裝支持台灣，完全吸收反對中國併吞但不滿民進黨執政的力量；選後呈現真面目，表象假中立不投票，實則暗地支持中國國民黨，全面配合馬習二會中國設定的「兩岸同屬一國」、「一個中國，追求統一的九二共識」等最新對台政治框架！

對這二○二四選後新局，我們請台灣選民務必嚴密監督藍白二黨的作為，更請即將帶領台灣再創新局的賴清德準總統，秉持一路走來的愛台灣之心，當藍白二黨強行通過的法案太過於離譜時，以當年拒絕李全教的魄力，拒絕接受，將國會解散重選。

（作者為台灣北社社長，台派聯盟總召）

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