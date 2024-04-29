自由廣場》京元電退出中國 評半導體業戰略調整

◎ 鄒怡儂

面對全球化的商業環境和地緣政治的變化，台灣封測巨擘京元電近日宣布將於今年第三季前出售其在中國蘇州的子公司京隆科技全數股權，這一決策不僅反映了當前國際科技戰的影響，也揭示了半導體行業內部競爭與合作的新動向。

京元電此次撤回，並非孤立事件。根據最新資料，近年來，由於美國對中國半導體產業的科技限制及貿易實體清單等多項措施，中國的半導體市場面臨了前所未有的挑戰。數據顯示，二○二三年第四季度，中國半導體產業的投資增長率首次出現了自二○○一年以來的最大降幅，下跌了十二％。

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此外，京元電在中國的主要業務京隆科技，其九十％的營收來自中國本地客戶。然而，這部分業務在近年來已因市場競爭加劇及政策影響而面臨壓力。二○二三年，京隆科技的營收比前一年下降了十八％，這一下降幅度在業內是較為顯著的。

面對這樣的環境，京元電的戰略調整似乎是順應了行業趨勢。公司明確表示，撤出中國市場，將資源重新配置到台灣的高階測試技術研發及產能擴充，是為了更好地利用公司的財務資源，並對未來的市場變化做好準備。此次交易預計將為京元電帶來新台幣一六六億元的淨現金流入，這將極大增強公司的財務穩健性及研發能力。

京元電的這一舉措，也反映了台灣半導體業界的一種普遍趨勢。從整體產業來看，台灣封測廠近年來逐漸將焦點從低成本生產轉向技術創新與高質量產品的研發，這不僅符合全球市場的需求變化，也是對日益嚴峻的國際競爭環境的積極回應。

經濟學家陳大明指出，「京元電的撤退是台灣半導體企業對全球供應鏈重新評估的結果。這是一個策略上的必要選擇，以保護企業遠景及員工的最大利益。」

此事也讓我們再次思考台灣半導體企業的全球戰略布局。隨著技術進步和國際環境的不斷變化，重新評估和調整海外投資、生產基地及市場策略將是未來企業發展的重要課題。

總之，京元電的撤出不僅是一次單純的資本運作，更是對當前國際科技和貿易環境變化的直接回應。這次的撤出可能會帶來短期的不確定性和挑戰，但從長遠來看，對於公司乃至台灣半導體產業的整體發展將是一次重要的戰略調整，助力於提升產業競爭力與自主創新能力。

（作者為法務助理）

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