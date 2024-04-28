自由廣場》長照資訊須整合周知

◎ 張居隱

台灣很多民眾擔心，若本身失能後使用長照服務，會加重家庭的生活支出壓力，但現有的長照險保費通常偏高，對不少民眾來說較難承擔，那要如何合理預估長照服務支出，作為買長照險的參考就是關鍵。

衛福部有委託家庭照顧者關懷總會建置的「長照四包錢」補助線上試算網站，我們可善加利用。

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透過選填經濟身分、失能等級、居住地、聘僱外籍看護工及其他條件，即可推估「照顧及專業服務」、「喘息服務」、「交通接送」、「輔具及居家無障礙環境改善服務」的補助額度及自負額，其中「照顧及專業服務」及「喘息服務」還可細分為多種項目進行預估。

補助金額主要以「長照失能程度、居住地、經濟條件」評估，實際申請雖以長照管理中心的照顧管理專員評估為準，試算結果僅供參考，但仍有助於降低對長照服務支出的焦慮，以此找出符合本身需求、預算能負擔的長照險。

若不會使用網站，可在上班時段打0800-507-272家庭照顧者關懷專線請求協助，免付費。

「長照四包錢」性質是為提供長照家庭照顧者補助，若想申請長照機構住宿服務補助，建議在上班時段另打1966長照專線詢問。

即使身為社工師，我也是上網查才知道「長照四包錢」補助試算網站，台灣近年大力推動長照服務，但仍發生長照殺人案，調查發現只有部分當事家庭曾向外求援，這都反映長照服務及補助項目、諮詢管道仍未被周知，宣導方式及內容可再強化。

建議長照服務及補助資訊、諮詢管道需要有系統的整合，宣導時可邀社福專業人員、服務使用者實作示範如何查詢及申請，以利民眾了解並善用，確保福利權益。

（作者是社工師）

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