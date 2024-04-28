自由共和國》曾進發／火焰與光

攝于日本豬苗代湖（曾進發作品）
攝于 日本 豬苗代湖（曾進發作品）
捻熄蠟燭火焰拈花微笑
我的動物性最終和人性和解
昇華成了光
昇華成了滿天星辰七彩極光 閃閃發亮
愛情是一團熊熊火焰
慾念是一團熊熊火焰
貪瞋癡是一團團熊熊火焰
我們宛如飛蛾撲火狂歡其中也身感其痛
捻熄慾望火焰就能看見光
像初昇明月綻放著暖暖的光芒
捻熄慾望火焰就能看見光
每個呼吸都是人與天地的光合作用
我愛過的人與曾經愛過我的人呀
化身盞盞天燈于萬籟靜寂中冉冉升起
宛如明月宛如星辰宛如極光
宛如營火蟲樹徑間穿梭順道將星星點亮
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