自由廣場》歐中貿易戰如箭在弦

◎ 康駿銘

歐盟執行委員會與地方執法機關，日前根據「外國補貼規則」（FSR）突擊搜查中國安檢設備製造商「同方威視」於波蘭及荷蘭的辦公室。前中國國家主席胡錦濤之子曾任該企業總裁，被視同受中國控制的企業，並已被美國商務部列入實體清單。然而，儘管多國曾對其包括機場行李、海關貨物的X光機等安檢設備提出國安疑慮的警告，但同方威視自二○一四年來已在歐洲多國取得合共價值超過一·二億歐元的採購合約，波蘭南部一座作為西方對烏克蘭武器援助運輸樞紐的城市，上個月更與同方威視簽下價值三五○萬歐元的X光機採購合約，意味著中國或能藉此向俄羅斯提供情報。事實上，中國政府很可能早已已透過這些設備與歐盟海關申報系統之間的聯繫，取得了歐盟相當完整的貨物進出資料。

可是，歐洲雖然對中國電子產品的資安問題早已響起了警報，但在過去處理五G資安問題上，歐盟實際上並無一致的應對方法，目前跟隨美、加對華為實施禁令的成員國甚至還不到一半，反映資安問題在執行上仍有一定難度。不過，歐盟這次行動以 FSR 出手，筆者認為是歐盟在現行法規之中，找到了同時應對中國資安疑慮，又能確保市場公平競爭、保護歐盟企業利益的一石二鳥的工具。中國企業在獲得北京的巨額補助下，能大幅降低生產成本，並傾銷全世界，扭曲市場、有違公平原則，再加上中國經濟不振、內需市場萎靡，產能過剩的問題已觸動歐美的神經。歐盟在近年來也已對中國不同的商品進行反傾銷調查，包括電動車、醫療器材、鋰電池、太陽能設備等多項產品、零部件或原料，或是法國近日通過劍指中國企業Shein和拼多多的「快時尚」遏制法案等，歐中貿易戰已是如箭在弦。

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廉價的中國貨實際上也充斥台灣市場，尤其電商的貨源不少來自中國，對本地產業勢必帶來負面影響，更遑論中國產品潛藏安全隱患，包括國安、資安乃至食安，筆者認為政府應仿傚歐美的做法，對中國貨徵收額外關稅，不但能增添稅收、同時也能保障市場的公平性，以及防範中國的惡意。

（作者是台灣基進國際部專員）

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