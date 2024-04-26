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自由廣場》龐皮歐的狗與威士忌

2024/04/26 05:30

◎ 陳永昌

準副總統蕭美琴帶回駐美期間自用酒品申請免查驗公文流出，在野黨見獵心喜窮追猛打。外交機密文件接二連三外洩，究竟是駭客入侵或者內神通外鬼？牽涉國安與資安敏感神經，在前案尚未調查水落石出前，再出現外交機密文件在網路上公開兜售，且刻意挑選在新舊政府交接時期，洩密者行事囂張，挑釁意味濃厚。

兩次政黨輪替常態化，再加上近八年來蔡英文總統兩屆連任，文官體制非民選官員多能接受並適應民主潮流洗禮，唯獨在國防、外交與情報等國安部門仍留有昔日黨國長期體制遺毒，充滿敵意與怨氣的深層政府觀望抵制，不僅違背政治倫理，更傷害國家利益。

其實，連老牌民主國家美國也是如此。

美國前總統川普手下敗將希拉蕊柯林頓，擔任過四年之久國務卿，國務院上上下下對於川普政府充滿敵意可以想像。川普政府第一任國務卿提勒森，來自全球最大民營石油公司艾克森美孚，上任後引進企業重整改組，凍結新進外交人員晉用，禁止行之有年聘用駐外人員配偶擔任文職雇員等，引發內部激烈反彈，職業外交官把提勒森視為戰利品，一年一個月後黯然下台。

龐皮歐接手後，嘗試修睦內部關係，提升員工士氣，還是陸續發生開除駐烏克蘭大使與撤換國務院監察長等風波，再加上不友善的媒體大肆渲染炒作，龐皮歐與職業外交官體系始終關係緊張，他在回憶錄有著自知之明：「在任期結束後，不會留下太多改變」，國務院官僚也從未放棄任何反撲機會。

國務院監察長遭撤換後對外放話，監察系統正在調查有公務員奉命幫忙龐皮歐家蹓狗，龐皮歐才會提前下手。龐皮歐在回憶錄中強調，對於調查一無所知，整件事更是子虛烏有，最後徹查結果也證明如此。龐皮歐開玩笑說，幸好他們家的狗沒有收到國會聽證傳票。

龐皮歐強調，監察系統對他宣戰，源自他一上任就要求檢視希拉蕊柯林頓任內，外國政府鉅額捐款柯林頓基金會等公私分際模糊情事，侵犯到根深蒂固共犯結構，即使在他離開後仍然被一路政治追殺。

龐皮歐卸任超過半年後，國務院突然指控，日本政府於二○一九年六月饋贈給龐皮歐一瓶卅年份高價威士忌「下落不明」，《紐約時報》指出，此事極不尋常，至少過去廿年來聞所未聞。龐皮歐在回憶錄強調：「追究一瓶送給我但我從頭到尾沒有碰過的威士忌」正是國務院昏庸無能的最好例子，國務院禮賓處連自己如何弄丟這份禮物也搞不清楚，自知理虧的國務院最後不了了之。

從龐皮歐經歷過的蹓狗與威士忌兩個例子，讓人不禁對蕭美琴抱以深深同情。

（作者是企業專業經理人）

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