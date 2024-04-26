自由廣場》兩岸交流堅拒紅色經濟侵襲

◎ 方凱弘

在台灣社會，兩岸關係一直是極具爭議且敏感話題。特別是在馬英九政府任內，台灣對中國的開放政策曾引來無數批評。馬政策不僅在政治上未兼顧對等原則，在經濟上也帶來一系列不良影響，迄今仍對台灣社會與經濟造成深遠苦果。

最近，中國國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，將積極推動包括旅遊在內的兩岸交流，隨後台灣的全國商總榮譽理事長賴正鎰跟隨附和，希望政府立即宣布恢復台灣團客赴陸旅遊，讓兩岸重回「八年前的觀光交流盛況」。

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殊不知，所謂的「八年前的觀光交流盛況」是建立在兩岸不健康的畸型交流，不僅在政治上造成了台灣內部分裂，在經濟上也對台灣產生長期負面影響。例如，馬政府大力推動的中客來台政策，初期雖帶來觀光收益，但因缺乏妥善規劃管理，導致「觀光市場的泡沫與失序」。此外，開放對大陸的經貿，特別是敏感的高科技與核心產業，更對台灣的經濟安全造成長遠威脅。

兩岸交流，台灣需要全新思維，必須追求「健康且對等的兩岸交流模式」，政治上須堅持民主程序與對等尊嚴，絕不因短期利益而犧牲台灣的長遠發展與國民的自尊。經貿交流上，更應「審慎考量開放的範圍與程度」，確保不致損害台灣的經濟安全與產業發展。

唯有在確保對等與健康的基礎上，兩岸交流才能真正成為推動地區和平與發展的積極力量。否則，過度或不平衡的開放只會將台灣推向更危險的未來。

（作者是台北海洋科技大學助理教授）

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