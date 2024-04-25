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社論》地緣政治的浦島太郎

2024/04/25 05:30

九五○億美元對外撥款法案，分別向烏克蘭、以色列及台灣在內的印太國家提供安全援助，參眾兩院通過後，拜登隨即簽署。對此，烏克蘭、以色列、台灣皆表示感謝，歐盟、北約等民主國家也表示歡迎。同時，中國、俄羅斯、巴勒斯坦權力機構紛紛予以譴責。這樣的一條分界線，符合近年來的國際政治分列式。類似的分列式，稍早也預演於烏俄戰爭、以哈及以伊衝突，當然，還有台海情勢。

烏、以、台同時出現在美國的援助名單，呈現了當前的地緣動態與風險熱點。其中，對台灣的援助，在美國行政、國會部門深具共識，在美國社會也所見略同。而戰爭中的烏克蘭、以色列，在美國政黨、社會存有不同的思考傾向。今年底，美國即將舉行總統大選，拜登、川普的第二回合，對於美國的政策現況，可能造成什麼改變，各國領袖無不屏息以待、未雨綢繆。儘管如此，一九九○年代以來的「後冷戰」、「全球化」，似乎仍將以既定的節奏消逝中。

新冠疫情，烏俄戰爭，以哈、以伊衝突，以及東海、台海、南海的中國威脅，在在提醒大家，「後冷戰」的和平歲月，已經一去不返了，「全球化」的嘉年華會，也已好景不再。冷戰時代，兩大陣營的經濟幾乎絕緣，而經過全球化洗禮，變成互相嵌入、倚賴。於是，跨國企業往相對有利的國家投資，牽制各國政策慣性還會沿續一段時間。至於，原本是全球經濟引擎的中國，五年多來失去民主世界的信任，觸動地緣政治激烈碰撞，外資紛紛撤離中國，致使中國經濟觸頂下滑。世界工廠、市場的定位，遭到西方主要國家的重新校正，加上習近平總路線向左迴轉的綜合併發症，如今，產能過剩低價傾銷，儼然有觸發經濟疫情擴散國際之勢。

九五○億美元援助案，在國際上引起黨同伐異的反應，反映出全球正往兩極化的局面發展。拜登結合民主聯盟，習近平、普廷打造專制軸心，雙方在既有國際秩序的維護或修正互相較勁，拉幫結伙為可能的硬碰硬摩拳擦掌。目前，去風險化、既合作又競爭，仍然是口頭上的關鍵詞，但不同陣營的協作模式，已經掩飾不住主動被動的選邊站了。而中俄密切合作，不僅力頂美國帶頭的制裁，甚至企圖以經貿利益離間西方。馬克宏所謂的，歐洲必須避免被捲入美中因台灣而起的衝突中。這次選舉大勝的韓國最大在野黨黨魁李在明批評，尹錫悅政府不必要地對抗中國，損害了韓中貿易關係，韓國無需捲入台海問題。凡此，堪稱民主陣營的隱憂，遑論不少第三波民主化國家也有倒退之虞。

迷信「東升西降」，除了專制軸心領袖，在民主國家也不乏其人。台灣，馬英九為「中國強」大力美言：「比亞迪的技術，別人多久才可以追的上？」宋濤樂得回應：「要有自信永遠追不上。」還有人自我催眠，「今日的深圳就是明日的中國」。共同點在於，洋溢著二○二一美中阿拉斯加會談，「我們中國是挺得過來的」那種自力更生、自信自滿。政治，也有台灣政客深信，「中國式民主」優於「台灣式民主」，「中國官員素質比台灣好」，「民主不能當飯吃」。而台灣乃印太民主典範，已獲民主國家、國際媒體肯定認證，習近平則被視為獨裁者，其「總體國家安全觀」，對內對外都不安全。偏偏，台灣有人「必須相信習近平」，「習近平並沒有威脅台灣的意思，全球反中氣氛是美國炒作出來的」。這種認知結構，無法從普世價值、台灣主體來理解，只能從中華民族主義濃得化不開來解釋。殊不知，習近平一面鞏固數位極權統治權位、一面操作中華民族主義，正是「中國威脅論」的根源。

二○○八，北京夏奧主題「同一個世界，同一個夢想」。二○二二，北京冬奧，西方外交抵制，普廷成了習近平座上賓，不久拉開烏俄戰爭的序幕。當「後冷戰」重新武裝，「全球化」重歸集團化，吾人不宜把現階段分化中的世界，視為短暫即將結束的急性病，從而沉溺於從後照鏡快速消逝的遠景。在此期間，台灣對中經濟倚賴度益趨下降，中國對台灰色侵擾常態化，而尼克森主義不再是各國台海政策的典範。諸此之類，有人明知台灣人民看透經濟、安全不能倚賴中國，卻又另闢民族主義旁門左道，流連忘返於九二共識、同屬一中、必然統一、中華民族的偉大復興。那些人宛如地緣政治的浦島太郎，在真實世界格格不入總想回到從前，我們就怕他們牽拖台灣淪為中俄伊朝的附庸。

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