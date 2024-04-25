自由廣場》改正台灣憲法的黨國體制

◎ 林文彬

馬英九剛去中國，中國國民黨傅崐萁等立委也將跟進，甚至揚言未來會有更大規模的拜訪，渠等行徑擺明是要與民主世界做對。

政治可以有不同的立場，但很難想像中國國民黨卻是以擁抱專制極權的體制對抗台灣民主自由的生活價值，作為其民主選戰的訴求。尤其中國的政治改革開放無望，且已愈加禁錮在共產主義的極權獨裁體制之下，世界各國都已提高戒心，劃清界線，唯獨中國國民黨竟盲目地不願與之切割，反而與虎謀皮，與民主世界作對。

請繼續往下閱讀...

若果如此，我們還是要問，中國國民黨為何偏向「虎山行」？日前自由時報社論〈「他們」可以統，「我們」不能獨？〉慨嘆，專制中國可以統，民主台灣卻不能獨。該文相較於陳長文在不同媒體投書，聲稱民進黨既千方百計干擾台灣人民有「統一」的選項，則北京就應有說服台灣同胞統一的機會。確如社論所點出，形成專制與民主競技場之奇異景觀，令人匪夷所思。

台灣現狀主要的癥結就在於，因為我們都被界定為「中華民國人」，這是憲法賦予台灣人的規定，而且是我們自己接受的「緊箍咒」。台灣人應勇敢面對，說，不，即使是最糟糕的打算——維持現狀——也必須有但書——修改憲法——去除黨國體制。否則，我們不僅不能獨立——變成一個正常的國家——還很難審視馬英九、傅崑萁渠等的罪大惡極。就像艾希曼執行希特勒的猶太滅絕計畫一般，加害者竟淡然地說：我不做，別人也會做。這是歷史共業，所以大家無罪、無惡；況且他們只是執行憲法所給予的規範。尤其在選戰中，經常聽到無理的詰問，為什麼「反中國」還領中華民國的薪水，還選中華民國的總統。

為什麼？這些不公的逼問，就像漢娜‧鄂蘭所言，正是真正的惡在我們心中引發的恐怖是無言可喻的，我們無言以對，只道，這絕對不可能發生啊。儘管這將加速全球性的民主退潮，並為全球經濟帶來毀滅性的災難，而這些人的人格特質正是他們的道德特質，盲目、無知或懦弱、容易向誘惑屈服。

所以，未來為了防止事態惡化，台灣有必要盡速修正憲法去除黨國體制遺毒，防治惡的依恃與發生。

（作者是雲林縣議員，著有《78項議政白皮書》）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法