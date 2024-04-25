自由廣場》藍白政治合作背後的民主危機

◎ 鄒怡儂

國民黨與民眾黨的合作，似乎已成新常態，藍白這波政治合流，不僅是政黨之間的策略調整，更牽動整個台灣的民主機制與國家安全。當立法院成為政黨博弈的場域，國民黨與民眾黨的聯手行動，對台灣政治生態產生了深遠影響。

最新調查數據顯示，超過五十％的民眾擔憂藍白這種合作，可能對台灣的政治環境造成負面影響。這種擔憂不無道理，畢竟他們合作的議題之一就是放寬對中國的政策，尤其是對「反滲透法」的箝制修訂上。這項法律原本是為了防範外來勢力干擾台灣的政治與選舉，如今卻面臨被大幅削弱的命運。

請繼續往下閱讀...

台灣守護民主平台的最新報告指出，「反滲透法」自實施以來，成功阻擋了數起試圖影響台灣內部政策的外來操作。報告中提到，若此法被廢除或放寬鬆，將使台灣處於更大的國安風險之中。進一步地，這不僅是國安問題，更關係到台灣作為一個主權國家的自主性與民主發展。

國際情勢專家李明哲在最近的研討會強調，中國對台的政策一直是穩步進行的「統戰」策略，而台灣的立法機構卻可能因為內部的藍白政治合作而陷入被動。這種政治操作的後果，可能導致台灣無法有力抵抗外來的政治滲透，尤其是涉及敏感的國家安全議題時。

另一方面，國民黨與民眾黨的合作似乎罔顧民眾對於政治誠信的期待。根據民意基金會最新調查，超過六十％的受訪者表示，他們對當前政治聯盟的透明度和責任感持懷疑態度。民眾普遍認為，這種政治操作過於追求權力和效率，忽略了公開與公正的必要性。

法律專家陳心怡在她的專欄中提出，當政治操作影響到法律的正當性與執行時，整個國家的法治基礎都會受到挑戰。例如，反年金改革的提案、對「反滲透法」的修訂，若未經嚴謹的立法過程與公眾的充分討論，可能導致法律的正當性遭受質疑。

總結來說，台灣當前的政治環境需要更多的透明與責任感。政黨之間的合作應以國家的長遠利益和民主價值為依歸，而不應僅是短期的策略聯盟。民眾對政治有基本期望，那就是透明、責任和效率並存，這才是台灣能夠在國際上保持競爭力和獨立性的關鍵。

當政治領袖重視這些基本原則，並將它實踐在日常政治活動中，台灣的民主與國家安全才能得到真正的保障與提升。如此，台灣未來在國際舞台上的立場才能堅定不移，維護國家利益與民族尊嚴。

（作者是法務助理）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法