自由廣場》﹙林保華專欄﹚川普憂心中國偷渡客搖身變為共軍

正當中國與菲律賓關係相當緊張，不但在南海不斷發生衝突，中國召開西太平洋海軍論壇，有二十九個國家參與，連美國都去捧場接受批判，但菲律賓就是拒不參加。然而菲律賓呂宋島最北端的卡加延省近期湧入大量中國留學生，該省首府土格加勞的私立大學註冊人數激增。該處有最近美國與菲律賓簽署「加強國防合作協議」架構下開放美軍使用的三個基地，這一群不速之客的到來難免引起中央政府的國安疑慮。然而土格加勞市長丁美玉則向菲國媒體「ABS-CBN」抱怨：「我們努力推動教育觀光，如今遭到抹煞和質疑。」

中共這一套用利益分化他國的手法，台灣再熟悉不過，台灣一些地方縣市長不也是這種論調嗎？中國對美國、澳洲及其他國家，也均是如此。中國要征服某些地區，就利用人口優勢來「摻沙子」。中國是全球人口最多國家，可以滲透他國建立類似殖民地形式的唐人街，或利益收買及新舊僑民的更替來控制老唐人街，因而所向無敵，在他國建立「根據地」。

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美國前總統且參與今年總統選舉的川普，四月上旬受訪表示，過去兩年已有超過四萬六千名中國偷渡者進入美國，當中不少是正值軍齡的壯年男子，令人擔憂北京試圖在美國境內「建立軍隊」。官方數據顯示，中國移民偷渡來美的數字不斷增加，僅四月二日一天，邊境巡邏人員就從南部邊境逮捕了一八二名中國人，聖地牙哥邊境部分的中國偷渡人數甚至超越墨西哥公民。去年有三萬七千名中國人從南部邊境來美後被捕，是兩年前的五十倍。漏網的呢？這條新的偷渡路線是抖音公開展示並進行「教學」，中國政府沒有絲毫禁止，讓負有特殊任務者與普通偷渡者混在一起難以辨識。中國這項偷渡工程實施幾十年了，只是路線不同而已，美國政府應該調查一下，獲得美國政府政治庇護的中國人，有多少現在是反共的，還是美國政府被他們騙了？

美國中央情報局局長伯恩斯四月十八日表示，在與中國競爭上，美國有許多挑戰須面對，尤其中國國家主席習近平「已經下定決心要控制台灣」，儘管這不代表近期就會採取行動，但美國必須認真看待習近平的野心。聯邦調查局局長瑞伊同日也警告，與中國政府有關的駭客已潛伏美國關鍵基礎設施，伺機「發動毀滅性攻擊」。我原來以為指的是潛伏於台灣關鍵基礎設施，仔細一看原來是美國的關鍵基礎設施，那已是美國心腹之患！美國兩大情報機構有類似的看法，美國政府對中國還有什麼幻想嗎？

美國文武百官近日不斷絡繹於途到中國溝通，接下來就是國務卿布林肯再度訪問中國。美國是與中國虛與委蛇，還是想真誠合作，感動一下習近平，不要對台灣施壓，不要援助俄羅斯？天知道。

（作者為資深時事評論員）

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