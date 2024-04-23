社論》確保台灣安全的自助與人助

美國聯邦眾議院上週六以分案表決方式，通過總金額九五三億美元的《二○二四年國家安全緊急補充撥款法案》，分別向烏克蘭、以色列及台灣等國提供安全援助，也規定中國「字節跳動」公司出售旗下短影音社群程式TikTok股權。其中《印太安全補充撥款法案》，以三八五票對卅四票通過，向台灣和其他盟友提供八十一億美元經費，以強化抗衡中國的能力；內含二十億美元軍事融資、十九億美元用於補充提供台灣軍事物資和勤務。拜登總統隨即對參議院喊話，希望儘速通過法案，以簽署成法。從台灣的角度看，這再度凸顯對台灣的安全承諾，已是美國兩黨明確共識，也擴大了美國在亞太地區結盟，以制衡中國的實力。

中國在習近平強勢領導下，野心崛起，亞太鄰邦不安，台灣尤為其首要併吞目標。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯上週強調，習近平已下定決心要控制台灣，這不等於他近期內就會行動，但美國須認真看待他的野心。同樣地，美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）受訪，也擔憂中國軍事野心，即在二○二七年之前準備好，待習近平一聲令下，遂行武統台灣目標。

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美國對此絕不袖手旁觀。本月十一日，美國、日本、菲律賓三國領袖，史無前例在華府舉行聯合會議，發出明確訊息，同意深化同盟關係，擴大安全與經濟合作，反擊中國的貿易、科技及軍事侵略。同時，繼美、澳、菲、日四月初舉行四邊聯合軍事演習，一年一度的菲律賓和美國「肩並肩」演習昨天登場。據《紐約時報》分析，中國感到被美國圍困，但習近平無力反擊。美國《海軍新聞》還報導，美國陸軍的新型中程陸基飛彈發射「堤豐武器系統」（Typhon Weapons System）最近在菲國北部部署，射程可達兩千公里以上，涵蓋中國東南沿海、南海及台海；其首次在「第一島鏈」成軍，是警示中國，展現美國在印太地區的軍事防禦能力。

美國國會於《台灣關係法》立法四十五週年之際，以具體行動展現對台灣的安全承諾，如其實現，不僅是自二○二二年起第五度提供軍事援助，也凸顯美國協助我國強化防衛力量以因應中國威脅，已是現在進行式。從上一世紀韓戰以來，美國一直是台灣最重要的盟友和武器供應來源；儘管一九七九年以後沒有邦交，也無共同防禦條約，美國的安全協助一直不斷。現今值得關切的，是受軍援烏克蘭影響，有十九項總金額逾兩百億美元對我軍售交付延遲，眾議院外交委員會因此針對軍售延遲問題成立了工作小組。

必須強調，面對中國併吞野心，我國對抗脅迫的自保之道，除了美國及友邦的實質和道義支援，最主要仍是提升自身的防衛實力，即實踐自助人助的基本道理。

美國友人就此的忠告不勝枚舉。同樣是阿基里諾，他十七日回應「台灣的人口很多，但民防、軍隊和民兵等似乎短缺，應如何透過人民自我防衛？」提問，引以色列為範例，指在遭遇恐怖攻擊次日，以國就有卅六萬人動員，值得台灣借鏡；台灣人民自己要想清楚，也正在努力，美國同樣透過《台灣關係法》落實對台灣的支持。

《紐約時報》專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）講得更直接。紀思道兩度獲頒普立茲獎，包括現場報導六四天安門事件，今年元月來台灣採訪總統大選。據他觀察，「事實是，台灣不願意為自己的安全做出重大犧牲」：與美國、以色列或愛沙尼亞相比，台灣國防開支占國民生產毛額的比率較低；現今只要求男性服一年兵役；台灣正在逐步淘汰核電廠，而核電對因應封鎖的能力至關重要，因為台灣進口能源佔九十八％，核電廠可提供自產電力。

事實上，台灣不僅決心不足，內部還因政治上錯亂敵我關係，以致面對中國侵略及脅迫，出現極大的安全漏洞及防衛弱點。退役將領「國軍共軍都是中國軍」、「軍官當匪諜」的敵我不分，國會政黨總召集人在院會期間率團前去北京「推動和平」，蛋頭學者反戰卻不敢對習近平稍置一詞…林林總總。諷刺的是，美國眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）曾有名言：迎合習近平這樣的獨裁者，道德上錯誤，戰略上愚蠢。在台灣，當過八年總統的馬英九卻要台灣人「相信習近平」，還搞「馬習二會」的愚人愚行，坐實了共產黨人「有用的白痴」封號。

從而，民主台灣近年得道多助，廣獲國際實質與道義支持，但要挺立於中國的併吞脅迫，仍須在增強戰力和意志力反求諸己，自助而後人助，也才有天助。

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