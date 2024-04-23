自由廣場》年金改革不應淪為黨同伐異戰場

◎ 林逸民

國民黨提出反年改法案，進入表決大戰，與民進黨各自動員劍拔弩張，勝負在一兩票之間，原本應該站在年輕人立場支持年金改革的民眾黨，並未投票支持，三方各自站定政黨立場，堅壁清野、黨同伐異。但是，年金改革，實在不應該成為政黨對決的戰場。

美國民主、共和兩黨也時常有政黨對決殺得頭破血流，但是也有很多國家戰略重要法案，兩黨有共識一同通過，反對黨並不會每一個法案都要為反對而反對，這才是成熟民主政治的常態，而不是有如每天都在選舉。

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年金改革正應該是這種朝野都有共識的領域，台灣少子化的情況，從每年出生數的數字一望即知，每年新增勞工逐年遞減，而退休人士與日俱增，所有過去基於工作人口會一直成長的假想而設定的政策，尤其是福利政策，不只年金，也包括健保，都必須要全面檢討，否則短則幾年內，最多十幾年，必定會出現嚴重問題，這都是數學計算一下就很清楚的簡單事實。

反對黨當然應該監督政府，但是就年金改革這個顯而易見的嚴重問題，反對黨應該是批判改得不夠、改得太慢。人口結構上很明顯不可能再像過去那樣慷他人之慨，讓下一世代一直背負越來越重的負擔，因為下一世代一直減少，甚至若負擔太沉重，可能根本消失：育齡夫妻可能不生小孩以免害小孩形同一出生就背負巨債，或是乾脆移民。

年金改革鬧成國會表決鬧哄哄，政治新聞看熱鬧，各黨互相攻訐責怪，找各種說詞互相攻防，但是年金改革這個非做不可的事，竟然不是三黨有共識一起推動，而是成為各自畫清界線的戰場，基本上就錯了。

國民黨難道想當永遠的在野黨嗎？政府稅收都拿去發錢發給已經沒有生產力的退休老人，將導致舉債到上限、各方面投資都不足。要是未來執政，接手一個財政破產，基礎建設因為維護、新建不足而到處搖搖欲墜的國家，到時要怪誰？若國民黨還有機會重回執政，恐怕那時的國民黨政府會很想把現在的國民黨立委都揪出來狠狠罵一頓。

政黨惡鬥、政治立場要表態，是政治的常態，但是，要搞為反對而反對也要挑題目。年金是非改不可，只有改得不夠快、不夠多，不能再拖，更不能走回頭路。國家要有未來，必須投資年輕人，不是只想發錢給老人。年輕人也應睜大眼睛，看清楚哪個政黨的政治動作在毀壞自己的未來。（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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