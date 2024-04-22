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自由廣場》給新科閣員的一封信

2024/04/22 05:30

◎ 陳雨鑫

賴政府新內閣名單除多位有經驗的黨公職轉任外，更有多位業界專業人士入閣，皆為一時俊彥，期待為國報效。

筆者出身大企業的專業經理人、中小企業主，並「棄商從政」近十年，歷任地方政府、直轄市、行政院體委會。從民間企業轉至公家服務略有心得，深知「人在公門好修行」的從政初衷，如何持續與發揮之道，在此野人獻曝，敬請指教。

首先要了解公務機關的特色，或謂公部門常有幾句順口溜：一、鐵打的衙門流水的官。二、多做多錯，少做少錯，不做不錯。三、記功再多也不會升官，要升官的不用記功！

公部門及民營企業文化完全不同，公務員沒有任期壓力，政務官反倒是另一種「臨時工」，要負責在有限時間內推動政策，不但必須快速進入狀況，且融入團體，更要領導統御激發同仁的向心力、績效及生產力。

政通人和：新兵閣員的第一課

如何轉換心態上任？新閣員不可以企業老闆「我說了算」的心態任事，應以公門新兵謙卑態度，與部會同仁以夥伴相處，讓同仁對你親近而樂意配合。更需請益常務次長、署長及局長等事務官，迅速深入狀況，提升對部會了解的深度。這是內閣新人無縫接軌的最好契機。

領導統御：魄力、關愛、擔當

給予同仁關愛的眼神，法理情兼顧的態度，並有魄力領導與擔當，讓公務員有向心力，屏除不做不錯的態度。同仁以你馬首是瞻，良好的領導統御將是政策推進的最大力量。即所謂「帶兵要帶心」。

上述基礎形成的人和可無往不利，反之可能形成阻力，產生反效果，不但阻礙政策，甚或引發輿論與立院的合圍。

新閣員們都要接受職前訓練，畢竟在朝小野大下施政，是門艱困學問。新閣員一定要下苦功準備立法院的答詢攻防，並慎選優秀的國會聯絡人，事前情蒐並充分準備答詢內容，讓首長們對答如流。魔鬼藏在細節裡，只要有心，天使更藏在細節裡，如此便能受社會讚譽與行政推動順利。

身先士卒：激發團隊榮譽感

筆者接任體委會副主委時，第一個施政重點就選延宕已久的運動彩券。我身先士卒了解業務狀況後，率領同仁們執行，所有會議皆由我主持和親自報告。猶如重要專案團隊，士氣效率均佳！

當時行政院會前會，向蘇貞昌院長簡報：充分準備，事先演練多次。獲院長讚賞：體委會同仁們台上十分鐘，台下十年功。順利達成院會的決議通過，並進入跨部會協調，達成歷史性的任務就是一例。

如今回顧，十一年來運彩發行收入，用於體育經費總計已逾六百億，重點投入如黃金十年計畫等，成績斐然。這是團隊的功勞。「有成果大家分享，有問題自己承擔」，人和自然政通，這也是領導統御的重要學問。

所以首長應身先士卒，有魄力、有擔當的組織團隊，給同仁關愛的眼神、不忘初衷的使命感，提升團隊精神與向心力，讓績效與生產力提高，進而培育有榮譽感、有責任感的國家公僕。

如此面對在野黨及中國的挑戰和人民的期待，務必力求施政順利圓滿，福國利民、國泰民安。而成為世界自由民主法治人權富強國家之典範！

願以此共勉，天佑台灣！

（前台中縣副縣長，行政院體委會副主委）

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