自由廣場》降低大車交通事／應加裝主動型避險警示系統

◎ 黃元民

依道路交通安全規則39-1條，新登檢大型車於107年1月1日起，應裝設合於車輛安全檢測基準規定之行車視野輔助系統，至109年7月底，裝設率已超過99.6%，但大型車交通事故仍未明顯下降，似與駕駛習性有關，應從人性考量避險機制。

依現行道路交通安全規則，大型車應裝設之視野輔助系統，可選擇「被動型」或「主動型」，實際運作上，左右兩側視野鏡頭加車內螢幕，需要司機自行檢視螢幕之「被動型」為主(占比超過98%)，至於右側側視鏡加雷達警示系統，可「主動以警示音提醒」之行車視野輔助系統，裝設比率卻不足2%。當遇到左右轉、變換車道時，既須注意車輛操作、後視鏡、車外動態，又要觀看車內螢幕，恐強駕駛人所難，實用性易打折扣，因此被動型輔助系統評價褒貶不一。

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反之，大型車如裝設「主動型」系統，使用盲區偵測或影像辨識方式，在視野死角範圍內偵測行人與機（慢）車，並以主動聲光警示提醒，除較符合科技來自人性的現代感，且在駕駛人眼耳並用下，提升行車專注力，才能於駕駛人變換車道或轉彎時，由機器協助感知危機，主動形成「關鍵報告」，提醒駕駛人立即採取避險措施，阻止交通事故發生。

「被動型」視野輔助系統，造價高、維護困難及缺乏主動警示；「主動型」設置費相對低廉、耐用度高，且能主動提醒駕駛人周邊動態，從預防大車交通事故的效能性及經濟性，當以後者為佳。故呼籲已裝設「被動型」輔助裝置者，再加裝「主動型」行車視野輔助系統，讓保護機制更完整，但因會增加支出，建議中央專案補助，以減事故，以保人命。

（作者是高雄市政府警察局交通警察大隊大隊長）

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