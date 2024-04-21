自由廣場》師法以色列精準動員模式

◎ 魏思源

報載，即使中國正面臨經濟發展衰退，仍不影響其軍事投資。解放軍正持續投資第五代戰機、飛彈、衛星和高階軍艦等軍力，為的就是在二○二七年之前準備好，待中國國家主席習近平一聲令下，遂行武力侵吞台灣的野心，台灣必須有所覺悟，堅定展現自我防衛的決心，才足以嚇阻對方。

台灣應以色列為鑑，以國面對哈瑪斯、黎巴嫩真主黨這類的恐攻威脅，七十二小時之內動員卅六萬兵力，動員後可立即投入戰爭，這點值得台灣後備體系學習。

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以軍戰時動員管道與台灣差異並不大，但之所以能順利召集大量後備役回歸，重點在於「精準動員」。以色列針對每一次接受教召的後備役軍人，皆會強制要求更新戶籍、居住地等行政資料，以利後續徵召和動員順利進行，這項動作經年累月持續，在以色列政府向全國發布動員令時，便發揮功用，成功召集後備役部隊兵力歸建。據以色列軍方和當地媒體報導，政府在以哈戰爭爆發後宣布全國動員，召集海內外後備軍人歸建，在南部竟有一支二五二師的回營率超過百分之百。

此外，相對於台灣後備部隊的武器、通訊裝備明顯不足，以色列是用真空包裝，將槍枝分發給每一個人，除去真空包裝後，馬上就可射擊，且它屬於個人裝備，每個人都有武器彈藥，人員一到戰地，立刻就能作戰。讓哈瑪斯組織不敢再犯進，顯示後備戰力是可嚇阻敵人的。

台灣組建一支小而精的常備部隊，以及能快速動員的後備部隊，可令敵人心存戒懼、三思而行，甚至打消攻台的念頭，這將會是台灣自我防衛的本錢。

（作者從事資訊業）

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