自由廣場》誰在製造階級對立？

◎ 鄧鴻源

民進黨立委黃捷痛批國民黨年金改革法案，她強調分配正義很重要，年輕人不想再承受世代剝奪感，更怒批國民黨年輕世代立委不敢發聲，只敢騙選票。

台灣基進黨部主委吳欣岱說，自己在卅歲出頭時，和老公想買房，因手頭不寬，只敢看中古屋，當時在高雄看了幾十戶中古屋，不誇張，五戶就有三戶的原屋主是軍公教，原來退休軍公教用十八％去置產！

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吳欣岱與黃捷都是外省第三代，卻比國民黨與一些軍公教台灣人更有同理心。已有網友號召大家去包圍國民黨各地立委服務處，叫藍委出來面對荒謬的年金制度，要求年金合理公平化，比照歐美日等民主國家，對於六十五歲退休者，不分職業別，都領等同於七十五％法定最低薪資的金額作為每月的退休給付，而生計仍有困難者，另依社福機制來救助。

畢竟退休軍公教與勞工的退休金差距太大，前者每月領的錢是後者的三倍以上，還能隨在職軍公教的調薪而同步調漲，勞工卻沒有！不少退休軍公教族利用十八％買房當包租公／婆，或幫自己子女置產，不公不義，莫此為甚。

軍公教退休月領七、八萬，竟敢喊無法出國旅遊，勞工辛苦工作一個月，平均只有三萬，他們如何養家糊口？只佔七％人口的軍公教，每年領走的退休社會福利多達三千億，外加優存政府每年補貼八百億，總共三千八百億，今年軍公教退休社會福利再加薪四％，退休社會福利肯定每年領超過四千億以上！

請問中國國民黨，是誰製造階級對立？黃國昌的良心哪裡去了？你忘了自己曾抱怨年改幅度不夠大嗎？對勞工的照顧若做不到公平，國民黨與民眾黨有何資格侈談公平正義？

（作者是台大物理博士、大學教授）

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