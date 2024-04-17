自由廣場》填海造地拚經濟

◎ 李伸一

近年由於新冠疫情肆虐，加上美中貿易爭端延伸到高科技戰，導致中國經濟反轉，許多台商撤離，新的投資未西進，撤離的台商移轉至他國也沒有那麼順利，回台灣投資又面臨五缺問題，特別是缺地，政府雖釋出公有土地及輔導釋出政府開發的民間閒置土地，總是納胃有限，加上少子化、低薪，缺工問題更趨嚴重。

新政府即將啟動，吸引產業投資將是重要一環，最重要的是土地，台灣可開發的工業用地已不多，填海造地是可行方法，且有前例可循，雲林麥寮台塑六輕面積兩千六百公頃，是填海造地而成，所蓋六輕產值占全國GDP十％以上，且歷經九二一及最近花蓮四○三地震安全無恙，是台灣的驕傲。

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嘉義西部沿海外傘頂洲（原位於彰化西部沿岸），原面積超過五千公頃，是台灣沿海最大的沙洲，現存面積約一千餘公頃，因受到波浪、沿岸流及東北季風影響，每年平均往西南漂流六十到七十公尺，再不處理，也許二○二八年會逐漸消失，若能填海造地，可填出五千公頃以上的工業用地，將近整個嘉義市的面積。

麥寮六輕於一九九四年開發，當年能填造那麼大而堅實的土地，如今科技更進步，技術更成熟，開發外傘頂洲更不困難，政府可參與民間設立開發公司，在開發同時做完善的新規劃，將它定位為境外工業區。

一、土地的分配與規劃：新生土地可依政府及企業投資比例分配，並依產業別規劃為各種專區，例如能源專區、石化專區、輕工業專區、傳產專區等，如此需地的企業可以取得所需土地，五缺的問題亦可解決大部分，且可作為遷建台灣境內違章工廠的用地。

二、缺電的解決：台灣用電需求平均每年增加二．五％，而備轉容量率由二○二三年起會一路走低，加以半導體產業用電量高，電的需求甚殷，所以可在能源專區設電廠，特別是建核融合小型核電廠，因其產生的核廢料半衰期短，發生事故時冷卻快、疏散範圍小。另氘和氚之核融合反應的原料可取自海水，便宜又安全，既可解決缺電問題，也可免除人民對核電的疑慮。

三、缺工的解決：台灣缺工嚴重，若在境外工業區引進外勞，可補勞工不足，且此區人員到台灣境內另有關卡，可避免外勞脫逃或本勞抗議工作權被剝奪。

四、缺水的解決：台灣由於濫墾，水庫淤積嚴重，自來水及農業灌溉溝渠漏水，加上用水浪費，而有缺水現象。境外工業區面臨海洋，可利用海水淡化取得水資源，海水淡化雖成本高，但可參酌以色列降低成本的方法，且海水資源無限，取之不盡、用之不絕。

五、遷建違章工廠：台灣目前有超過一千家違章工廠，位於精華的農業區不能就地合法，只能遷廠或關廠，政府可就分得之土地，收納境內違章工廠，遷建後的違章工廠土地可回歸為農地，觀光農場或公園，如此改善環境，讓台灣成為真正的美麗之島。

在賴總統即將上任，謹提出此意見供參考。記得台塑創辦人王永慶、王永在之前亦有類似想法，一併敘明。

（作者是國策顧問、現代財經基金會副董事長）

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