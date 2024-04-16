自由廣場》讓世界主要國家都有《台灣關係法》

◎ 林逸民

十三日，副總統蕭美琴、立法委員陳冠廷，以及諸多國際戰略學者專家，出席個人擔任理事長的福和會所舉辦的美國台灣關係法四十五週年論壇，過去台灣關係法相關論壇，往往回顧多於展望，這是因為過去台灣曾經處於戰略模糊的夾縫困境，此次論壇，從蕭副總統到陳委員，以至於專家們的證言，都顯現出完全不同的新氣象。

這是因為如今國際戰略形勢改變，世界進入戰略清晰的年代，正如同吉耐獅於論壇上所強調，《台灣關係法》當年開宗明義寫在標題上，台灣就是台灣，美國的真意相當清楚，只是冷戰時代美國「聯中制蘇」，反恐戰爭期間「聯中制恐」，暫時不便與中國公然撕破臉，才屢次表示「認知」到中國認定台灣是中國的一省，但是美國從未同意與承認這樣的說法。

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如今進入戰略清晰的時代，美國對台灣的支持也愈來愈明確，屢次公開宣言均一再強調台灣就是台灣，中國政權更迭與台灣無關。不過，美國前國務卿中國政策顧問余茂春於論壇上也詳細說明，《台灣關係法》仍有一些細節不盡理想：範圍只涵蓋台灣本島和澎湖列島，應該加入金門、馬祖、東沙島及太平島；對台灣人的稱呼，是「在台灣土地上的人」（People on Taiwan），也就是外籍觀光客踏上台灣也可算在內，應該正名為「台灣國民」（People of Taiwan）或「台灣人」（Taiwanese）。

針對這兩項《台灣關係法》的漏洞，以及其他學者專家建議《台灣關係法》可以更進一步，台灣政府與民間應攜手合作，與美國國會更加密切交流，推動美國《台灣關係法》的修法完善。

另一方面，我們也應追求，不只有美國，應該要推動至少世界主要國家，都要有《台灣關係法》。這樣的想法並非天馬行空，因為，以日本而言，前仙台市長為顧問的新政黨，日本保守黨，其主要主張之一，就是推出日本版本的《台灣關係法》。

台灣政府與民間，可以分進合擊，於全球主要國家，聯繫友台政黨與政治人物，在各國推動立法推出各國版本的《台灣關係法》。若是未來不僅美國有《臺灣關係法》，日本、英、澳、加，以至於德、法、西、義，或甚至瑞士都有《台灣關係法》，民主法治國家須遵守本身立法的法律規範，台灣的安全將更加有保障，也朝向國家正常化更邁進一大步。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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