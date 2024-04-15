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自由廣場》回顧艱辛的年改歷程 別走回頭路！

2024/04/15 05:30

◎ 陳筿

五二○將交棒的蔡英文總統，八年的總統任內，帶領台灣一路走向安全穩定、進步發展、開拓國際的成功道路。

回顧推動「年金改革」政策之初，蔡總統出門每到之處，反對人士的抗議聲浪如影隨形，部分軍公教退休人員，在有心人士的政治操弄下，分佈各地鎖定總統出訪場所及警衛道路，沿途舉牌抗議叫囂謾罵，甚至朝總統座車丟擲物品宣洩。這些非理性的不智之舉，令在現場負責維安的筆者，看在眼裡、悲在心裡！悲哀的是，眼前這些受國家培育的公務前輩們，各個展現貪得無饜自私自利的醜陋面容。

年金改革，是因應「人口結構變遷」與「經濟與就業情勢衝擊」。主要改革的策略是：健全年金體系之財務機制、增加延後退休之工作誘因、提高公私年金之涵蓋率、提供適足之保障。公務員是國家政策的執行推手，身受政府的養成栽培，當知國家重大政策的決定與推展，是經由相當專業的程序，再經分析實驗是否可行，才會決議付諸實行的策略，而非少數人囫圇吞棗即可倉促過關的決策！

為何這些軍公教退休人員僅為一己私利，寧願在街頭充當政客們的打手，卻不顧台灣未來及後代子孫的存亡！如今還又有少數民代肆意橫行提出推翻年改，真是讓人憤慨又無奈！

當前國內各大景點、休閒場所、機場出境，無處不是退休軍公教人員及其眷屬蹤跡，大家過著安逸幸福的生活，焉有因年金被砍而瀕臨無米之炊的窘境？如與其他國家相較，目前台灣的退休年金生活，實可說是超然自得，千萬不可聚斂無厭啊！

（作者為公務員）

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