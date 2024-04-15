自由廣場》假議題的滲透 韓國期中選舉的明示

◎ 張昭仁

韓國期中國會議員選舉結果出爐，現任總統執政黨慘敗，反對黨在三百席中贏得過半一七五席次，執政黨除了總統表示順應民意，深切檢討外，執政高層官員紛紛辭職以示負責，選舉結果出乎眾人意料之外。但從台灣的經驗來看，這確實是意外，但不是沒有經歷過，二○二二年台灣期中地方選舉，執政黨慘敗，失去七十％的執政縣市，也是相似的意外，當時總統與執政團隊滿意度超過五成，選舉結果卻慘敗作收，總統辭去黨主席，「衝衝衝」院長也下台負責。

兩國兩次相似選舉結果告訴我們什麼？二次選舉背景相似，結果相同，大家沒注意到的是兩國選舉在野的選舉手法也是相同，從議題設定到社交媒體參與，邊緣主流媒體，二○二二國民黨的議題設定是「青年上戰場，民進黨執政過久換人做」，透過自媒體的傳播，打敗執政的民進黨，這次韓國大選，議題設定為執政黨外交過度強硬、刺激北韓，內政為房價過高、年金改革議題，透過的媒介也是滲透式的自媒體，有人形容自媒體的傳播像微風，每天滲透式傳播，投票日就會自動開花結果。

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再把二○二四的台灣總統大選列入比較，就看到更清楚的輪廓，二○二四大選，白黨主打的議題就是高房價、貧窮世襲，藍營主打的就是與中國關係緊張，在野政黨與韓國選舉的議題設定完全相同。設定議題相同，傳播方式相同，結果就相同。

經過兩國兩次選舉，幾乎可以得到新的選舉模式︰議題設定就是房價高，工資低，官員貪污，刺激敵對國家，引表敵對國家不滿，這些議題基本上是假議題，怎麼說？白黨在進入國會或執政縣市，有提出低房價、高工資對策嗎？藍營取得國會多數，有提出反貪污政策嗎？或是忙著擴權與恢復過高的年金？國防議題，那個國家不須要針對敵對國家勢力進行必要防衛？

因此選舉議題是以激起人民不滿情緒的假議題進行，進一步，選舉媒介也將由「假人」進行，現在自媒體還有人參與，未來自媒體可由AI自主生成設定，所以傳播媒介也由「假人」進行，只要議題範疇確定，參數模型確定，AI假人可以執行完美選戰，因此選舉議題與方式都將以「假」進行，然而它的結果卻是決定真人的資源分配與生活方式，

對台灣來說，二○二六馬上就到，二○二八也不遠，如何破假返真，是馬上要面對的課題，長遠來看，「假議題與假人」可能是未來民主制度最大的考驗與挑戰！

（作者為會計師）

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