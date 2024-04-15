自由廣場》馬英九遠不及岸田文雄

◎ 吳哲文

日相岸田文雄此次訪美，具有歷史重大意義，無論從岸田首相與美國拜登總統，在白宮舉行高峰會後的共同聲明，抑或是岸田在美國國會兩院聯席總會上所發表的演說，都象徵日本正在逐漸徹底擺脫二次大戰戰敗、及戰後長期在國防安保與外交政策上存在感相對淡薄的陰影，不只要將日本自身，作為強化美日印澳QUAD、澳英美三邊聯盟AUKUS、美韓及美菲共同防衛條約等國際安保協作體制的連結點，並且也要以更有力、更堅定的姿態，與美國共同守護這個世界的既有秩序，使之不受到中俄朝伊為首新軸心國各種挑釁舉措、以及他們意圖建構另一套世界秩序的不逞意圖的衝擊。

而在日本岸田首相昭告世界「一個信守國際法規範與共同價值觀的日本，將會在國際的國防與經濟等諸般安保事務方面，更有力地展現存在，同時也將守護既有國際秩序，不受任何不正外力片面改變」，而台灣由於自身的自由與繁榮，也建構在此般基礎上，當然也不能自外於此般趨勢、更不能離棄美日為首的印太架構的時候，身為中華民國前總統的馬英九，卻一意孤行以自身的行動，向國際社會傳達與此股趨勢完全背道而馳的訊息，這無疑是對於台灣的獨立自主與繁榮永續有所堅持的台灣人，所萬萬無法諒解的一件事。

請繼續往下閱讀...

綜觀馬英九這次的訪中行程，可以說是極盡配合中方演出之能事，用他所臆想、耽溺的國家認同觀點，去闡釋兩「岸」在血緣、文化及歷史記憶等各方面，還有多少的共同記憶與連結，甚至不惜九天五哭；等到他終於獲得中國當局恩准，得以在十日下午面會習近平，更是對他經過文膽包裝後的陳腔濫調唯唯諾諾，自陷於實際並不存在的兩岸一中架構，並自我滿足於中華民國vs.中華民族的疑似口誤，根本沒有一個國家卸任元首該有的格調可言。

雖然岸田首相在日本內政方面仍然是千頭萬緒，但至少外交方面已經算是有明確的歷史定位，而馬英九妄想以卑躬屈膝獲得他自以為的兩岸和平歷史定位，不只難以與岸田首相相匹，更徒增讓台灣人痛惡唾棄的反效果。

（作者從事服務業、兼業作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法