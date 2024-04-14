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自由廣場》台商不在籍投票 難防「盧縣一模式」

2024/04/14 05:30

◎ 秦靖

立法院進行年改修法復議案表決時，國民黨立委盧縣一明明人在中國，立法院竟有他的投票紀錄。面對徹查真相的要求，國民黨立委王鴻薇卻烏龍踅桌地說，立委投票要有表決卡，必須立委人在現場，議事人員才會將表決卡交給立委或幫委員插在卡槽，所以沒有人能代領或脅迫議事人員交出卡片，民進黨若要徹查「倒楣的還是議事人員」，沒辦法栽贓藍委。

事實上，倒楣的絕對不會是議事人員，正因立委必須人在現場，議事人員才會交給表決卡或幫委員插在卡槽，所以盧縣一在中國，卻有人使用他的表決卡，顯然就是有人代領、冒領，百分之百打臉王鴻薇「沒有人可代領」的說辭。無論是受國民黨團的矇騙或脅迫而交出表決卡，議事人員都是被害人，倒楣的絕對不會是他們，好好徹查正可揪出涉嫌人，王鴻薇充滿矛盾的說話邏輯阻止不了真相的調查。

其次，以盧縣一投票表決的第一案為例，即使沒有這一張幽靈票，隨著立法院副院長江啟臣趕到議場，韓國瑜的確可以連三案以主席身分裁決「本席決定反對，因此復議案不通過」。但是，偷走東西再還回去就沒有竊盜罪嗎？口袋有錢不拿出來結帳，順手牽羊就沒有竊盜罪嗎？國民黨說盧縣一不在場也不影響最終投票結果，所以可以違法亂紀嗎？

盧縣一在中國，居然能在立法院投票，一旦國民黨遂行開放「不在籍投票」，則台商在中國投票時，保證有更多「盧縣一模式」重演，細思極恐，你還能放心開放國外「不在籍投票」嗎？

（作者是教育工作者）

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