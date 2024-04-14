自由廣場》馬英九功名之旅

◎ 盧正邦

馬英九此趟中國行五度哽咽，分別觸及孫文、林覺民、黃帝、盧溝橋、長城，反映馬的精神仍駐留在上世紀的上半葉。而馬的行止，與習近平的會談，所折射出的政治表態皆涉及台海兩岸關係的核心問題，茲事體大，有必要批判。

馬和習都高舉中華民族牌，都說要振興中華，姑不論台灣人大多有平埔等族的原民血統，馬習論述已犯了兩點政治不正確一、同文同種不必同一國家；二、世界潮流早已不講求民族主義，例如今德國、日本斷不會再拿日耳曼、大和民族說事。

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習近平說不同制度改變不了兩岸同屬一個國家的客觀事實，此邏輯荒謬至極，馬卻附和，謂兩岸同屬一個中國。但現代國家的形成，非天下掉下之物，而是人們基於共同價值信念打拚而塑成，道不同不相為謀，「一國兩制」絕對行不通，南北戰爭時的美國，當今香港，都為明証。

習馬之「一個中國」共識，對台灣只是陷阱。中共有臉反對外力干涉所謂「內政」事務，難道忘了，當年若無蘇聯老大哥的培養支助，中共還能存活嗎？得道多助，有強大的自由民主國際支援，正是台灣不可或缺的優勢。

中共礙於形勢選擇「高度評價」馬英九，待之和言悅色，卻絲毫掩蓋不了統戰的一時手法。然馬若飄飄然把他此行冠名為和平之旅，當以為真，則除了自曝愚昧之外，台灣的人們絕不會受騙。他個人雖今為中共座上賓，他日情勢變更，中共又將如何待他？

馬英九作為國民黨一份子，向習近平訴說中華民族之百年屈辱，卻不敢提中共在五十年代初屠殺近百萬國民黨人，馬英九誠愧愧愧！中共向來惡整中國自家人，何況習近平對內專制，對外則與自由民主世界為敵，前景可憂，馬卻逆世界局勢操作，甘與習共舞，除了為滿足個人功名野心之外，難有解釋。

（作者是美國律師）

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