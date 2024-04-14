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自由廣場》改裝微電車／騎者受罰 業者脫罰的怪現象

2024/04/14 05:30

◎ 吳武煌

微型電動二輪車（微電車）取得門檻低廉，不用考照即可上路，很受大眾喜愛，然法定廿五公里時速的限制，容易讓人騎到懷疑人生，於是有改裝的市場需求，業者供應改裝微電車，輕易突破法定速限，也逾越車體安全結構與制動系統，造成行駛安全疑慮。行駛改裝微電車的車主，會遭到道路交通管理處罰條例（道交條例）的處罰，但改裝業者不會，形成「騎者受罰、業者脫罰」的特殊現象。

微型電動二輪車依道交條例第六十九條，係指經型式審驗合格，以電力為主，最大行駛速率在每小時廿五公里以下，且車重含電池在六十公斤以下之二輪車輛。有鑑於微電車在道路上越趨普及，屢發生交通事故致生損害當事人權利，我國於一一一年五月四日正式納管微電車須經領掛牌照、保險及相關違規行駛、改裝處罰等規定，目的在保障用路人權利與行車安全，然而微電車由道交條例定位為「慢車」，相關管理或限制未若汽（機）車嚴格，相關違規處罰亦輕，且車輛取得容易，駕駛資格寬鬆，在一般市井生活習慣，要求限速廿五公里，實欠缺期待可能，實務上已出現改裝後的微電車，時速竟可以直上七十–八十公里，甚至一百公里，重量達一百二十公斤，造成交通安全的重大隱憂，應予嚴肅看待並設法解決。

管理學有云，透過正確的源頭管理，可降低下游的資源浪費。唯有從改裝業者源頭端的嚴格控制，才能避免出現危害交通安全的改裝車，處罰改裝車的所有者，恐治標未治本，再如發生交通事故後的處理，更是另一種社會成本的浪費。所以，從斷絕供應鏈方（改裝業者）的思考，無疑是較符合行政經濟的最佳手段。

販售微電車的業者，依法均應經相關經濟、商業法令取得營業許可，如出售違法改裝的微電車，在法律評價上，應可視為違反或逾越營業許可項目要件，構成得處以罰鍰或撤銷許可的裁罰基礎，此舉，應會讓業者為保有營業許可權，擔保販售合法微電車的義務。最後本文也呼籲，為防範業者僥倖心態，中央及地方各目的事業主管機關，應本於權責，依「商業登記法」不定期稽查營業項目，維護正當合法的上游經濟秩序，避免危及下游的道路交通安全。

（作者是高雄市警局交通警察副大隊長）

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