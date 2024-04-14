自由廣場》民主備受威脅 台灣須全盤規劃「新民主防禦工程」

◎ 劉岫靈

二○一三英國牛津大學教授Capoccia指出，當代民主國家正遭受反民主勢力攻擊，應當採取「防禦式民主」對抗之。二○二○–二○二四新冷戰形成期間，全球「防衛式民主」研究更是進入新高峰。

「防衛式民主」是指：為保護民主體系免遭其內部反對者的威脅，阻擋反民主份子的挑戰與發展，而建立的一套正式法規與政治策略。這一套防禦措施的其打擊對象，包含納粹主義、共產主義及極端主義（包含宗教與種族），其共同點是反人性尊嚴與反民主自由。打擊手段則是對相關政黨結社、言論、政治參與等自由權進行限制。

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在歐洲，「防禦式民主」早已成為民主國家與歐洲人權法院的民主共識，包括英、法、德、比、荷、義、西班牙、丹麥、瑞典等國，都已制定大量民主防禦武器。一切納粹主義、共產主義乃至極端主義的言論與行動，都可能被視為「反民主威脅」而得以防禦措施加以打擊，剝奪其自由權。這是「民主寬容不包含反民主的言行」的歐洲共識。

另一方面，常有學者引用美國不採用「防禦式民主」，所以台灣應當學習美國，讓自由市場決定一切。對此，「防禦式民主」學者指出，美國雖然沒有政黨解散與限制極端言論自由等「直接壓制措施」，但這不意味著美國沒有其它防禦措施。一方面，美國是以選舉制度去限制極端主義政黨的生存，這是一種「間接壓制措施」。另一方面，美國的「言論價值中立原則」是在保障各種言論的同時，政府亦扮演政治教育角色而公開譴責反民主言論，這種政治教育策略，是另一種「柔性民主防禦」，稱為「美國異例論」。

不論是「歐洲模式」或「美國模式」，當代全球的民主認知正轉向「防禦式民主」，不允許反民主份子以自由權為保護傘，破壞民主機制、混淆民主價值、侵蝕民主信任。現實是，民主威脅的問題在台灣尤其嚴重，中國這個全球最大獨裁政體，正以軍事經濟、資訊認知作戰與內部協力者三管齊下，公然破壞台灣的民主穩定性。台灣必須盡快的借鑒歐洲「防禦式民主」的完整論述及防禦措施，規劃一套完善的「民主防禦法制與政策」。

（作者是東海大學政治系地治中心研究員、前陸委會諮詢委員）

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