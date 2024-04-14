自由共和國》黃金舜／台灣過度使用安眠藥 政府不能「睡」而不見

黃金舜／國策顧問暨藥師公會全聯會理事長

近年來，各大網路平台上有關「幫助睡眠」的保健食品如雨後春筍般冒出，更有許多知名人物與網紅代言並宣稱可以幫助「一夜好眠」，亦有許多自稱販售安眠藥「使蒂諾斯」且宣稱不須處方箋的違法網站，如此現象都與台灣困擾於睡眠問題的人數持續攀升休戚相關。

現代生活壓力大、不良生活型態或疾病等狀況下，容易產生失眠問題與睡眠障礙，但有許多民眾透過使用安眠藥來解決睡眠問題，據統計，全台逾四百萬人口使用安眠藥，光從二○一七年到二○二二年就成長了近卅多萬人，直逼總人口數的百分之廿，使用量也從八．八億顆增長至十一．二億顆，相當於每五人就有一人吃安眠藥。

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服用安眠藥可助維持睡眠，減少睡眠中斷的問題，所帶來的副作用最常見的包含嗜睡、噁心及頭痛等情形，長期服用安眠藥也恐會產生依賴性，甚至有些民眾會認為劑量不足或自行加重劑量，但過量安眠藥物更可能導致生命、身體的危險。

以先前在社會輿論沸騰的巴比妥類藥物為例，那原是過去大受歡迎的鎮靜安眠藥物，但因副作用危險性、交互作用及戒斷症狀等影響，在新一代可替代且較安全的藥物發展出來後，各國便開始減少巴比妥類藥物的使用。

但事實上每項藥物都有其療效，也有副作用、交互作用風險，尤其管制藥具有成癮性、濫用性，而屬管制藥品的「鎮靜類安眠藥」，有「非苯二氮平類」及「苯二氮平類」兩大類，常見藥品分為史蒂諾斯（Stilnox）與贊安諾（Xanax），都須醫師開立處方箋才可以取得。

屬管制藥品的安眠藥物在過量、浮濫或不當使用下所引發的健康問題，在安眠藥使用人口數與用量持續攀升的情形下，恐怕不只是民眾的身心健康失衡，甚至造成嚴重的社會安全問題，且根據今年濫用藥物的統顯示，屬鎮靜安眠藥的佐沛眠的被通報濫用藥物的人次也持續增加。

除積極採取不當使用安眠藥的防治作為、非藥物治療方法外，政府也應介入安眠藥物的取得來源問題。

民眾透過親友間的轉贈及到處就醫以取得藥物，甚至在各大網路平台上出現罔顧法律販售安眠藥物的情形，針對前者政府應積極對民眾宣導及建立防治機制，而後者的違法賣藥網路平台仍隨處可見，政府難道「睡」而不見且持續無作為嗎？

台灣安眠藥的使用量已在國際排名前十名，台灣的安眠藥使用儼然已成為新國安問題，這不應該成為另類的台灣之光。

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