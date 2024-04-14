自由共和國》何偉真／開啟精準農業及智慧農業新世紀─期許農業部有專業領導人

前總統李登輝落款：「農為國本」多年來一直陳列於現在農業部大廳內。（讀者提供）

何偉真／前大葉大學校長、前農委會林務局長

未來農業的走向應該是朝向「科技農業」、「精準農業」、「智慧農業」、「生態農業」的方向發展。（資料照）

農為國本，農業的產值一向被低估

農業在我國來說是被認定為一個產值不高的產業，因此農業最高領導的派任也常淪為酬庸。其實它是一個非常重要的兼具生產、生活和生態的三生產業，需要具有農業廣大基本知識（非僅僅是學者，夠深卻不一定夠廣）、國際觀及未來觀的人來出掌農業命脈。國父孫文曰：「治本於農」，前總統李登輝落款：「農為國本」多年來一直陳列於現在農業部大廳內。農業的重要有許多產值是未曾計算到的，例如民眾健康、環境健康、碳權計算、水資源涵養等等均未曾計入，不能反應出農業的真正價值。

台灣因為地峽人多，且農地重劃時未將農舍用地另做集村規劃，導致良田蓋農舍後農地碎散，農村散村化現象，不利於大面積農機耕作降低成本之發展。一九八○年代因農村人口流失，大量農地閒置，政府開始開放糧食進口。之後，台灣一直面臨農業人口老化、耕作成本高、糧食自給率僅卅五％，糧食依賴進口過多及食安等問題的折磨。

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由於氣候變遷和戰爭，全世界糧食荒是可預期的。台海兩岸互動減少，許多蔬菜、食品由中國經他國轉口輸入，以美化政策指標，此舉肥了鄰國，卻瘦了台灣百姓的荷包。且轉他國進口時品質控管也更不容易。我們的食物因為生產成本高而依賴進口是很危險的做法，農業要向荷蘭、以色列學習，用很高的技術、最少的人力，去生產最好的品質又最便宜的農產品才是造福我們全台灣的百姓。台灣的醫療品質世界聞名，但是醫院卻越開越大，健保虧損更日益嚴重，這和百姓的養生保健觀念漸漸不受重視及濫用健保資源有很大的關係。

外食的風險及進口食物的風險最近躍然呈現在國人面前。蘇丹紅、日本核食、日本草莓農藥污染，小林保健食品毒素污染，外食有米酵菌酸污染，還有許許多多還沒有很清楚的空氣污染物損害我們的健康。過度依賴健保，百姓得終生吃健保西藥，沒辦法治癒疾病反而更延伸出慢性傷害肝、腎、腦和各種器官的問題，造成我國的洗腎率是世界第一。要保障國民的健康一定要吃健康的食物，進口的食物有農藥、重金屬、核污染及不明毒物污染的問題。除了必須積極改善品管流程和相關法規外，也要教育民眾重視食安。俗話說得好「餐桌才是最好的醫院所在」，吃健康的食物才有健康的身體。如果沒有健康優良的食物、空氣和環境，國民的健康就得不到保障。健保的虧損必須從制度面、用藥面、減少濫用、浪費和過度檢查及醫療，健保長久運營才有保障。養生保健之鼓勵（保健品列入扣除額）是可以考慮的作法。

台灣農業之前世和今生

台灣農業在農復會、農委會前期培養了許多專業人才，促成了農業的高度發展。到二○二三年農業部成立前，近廿年的發展卻遲緩下來，人才培育、研究發展都出現了不濟。農委會預算超過一半用在老農年金、農保等，花在農業研究和發展的經費則每下愈況。再加上最高領導人沒有足夠的農業背景、未來觀、農業願景和國際觀，使農業產業漸現頹勢。

凍省前台灣農業之前期發展，以省政府農林廳為主軸，農林廳是非常接地氣的單位，提出了「培育核心農民」、「發展精緻農業」、「建設富麗農漁村」、「觀光農業」及「三生農業」等都能契合當時的農業產業狀況。亦將農業科技研究發展列為重要策略，其中的「農業試驗研究計畫評議制度」非常適合規劃整合性、有系統的一條龍式的農業科技研究，台灣蝴蝶蘭的外銷就是在這樣的制度下在短時間內爆發出巨大的成果，至今仍是最閃亮的外銷花卉。二○○○年引進結球萵苣利用冬季裏作規劃專區生產，農試所、農藥所、改良場等研究單位通力合作，當年以單一窗口、統一分級和包裝外銷日本，奠定了厚實基礎，廿餘年來不但增加了農民收益，更同時解決冬季蔬菜過剩，耕除浪費金錢及菜賤傷農等問題。

農業研究用散槍打鳥方式讓各研究單位自行提計畫競爭，遠不如整合資源有系統投入重要項目研究，才更能在最短的時間內解決問題。事在人為，唯有對的強力領導人，我國農業才能再次振疲起敝。

未來農業的走向應該是朝向「科技農業」、「精準農業」、「智慧農業」、「生態農業」的方向發展。利用科技整合的力量生產最健康優質、最經濟的食物，除了保障民眾健康之外，更保障國家的糧食安全和農地的合理運用。對於碳權與水資源的涵養更須結合各部會力量來協助台灣的發展。以水資源的涵養為例：（一）國有森林內廣泛的運用低窪地區興建超小水庫，聚小水滴成為大水庫並可做為小水利發電之用；（二）平地農田荒地或無意願耕作之土地鼓勵設置淡水池塘：（三）海邊的保安林地內設置大量水塘，截住奔流入海的淡水，以涵養地下水源並兼作觀光、防海水入侵、防地層下陷之用；（四）全力設置河床內淡水地下補助口，截流淡水兼具防洪功效。

願即將就職的賴總統能重視農業，加速農業的發展，本固邦寧。

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