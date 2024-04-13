自由廣場》嘉義高中這一堂公民課

◎ 賴彥丞

從紀念二二八到修改過時校歌，嘉義高中足堪校園轉型正義的教育模範。

二月底，正值陽明交大發生校長林奇宏之「二二八是特定政治人物每年的提款機」失言誤導大眾，以及該校體育啦啦隊舉辦「二二八歡樂大遊行」而引發輿論譁然，並傷害政治受難者家屬感受之際，嘉義高中首度表態，將於全校朝會紀念並默哀當年於二二八慘案裡命喪蔣介石軍隊槍口的師生們，兩者高下立判，凸顯唯有銘記歷史，才能帶來真正的和解共生，並避免重蹈覆轍、扭曲真相。

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而在嘉中百年校慶之際，校方從善如流，透過全校民主討論而修正校歌，將「建設新中國」改為「邁向新世紀」、將「三民主義」改為「旭陵精神」，別讓過時威權的不當歌詞一再荼毒學子，這也讓我們延伸反思：現行「中華民國國歌」開頭就有「三民主義，吾黨所宗」，試問這樣黨國不分的「忠黨」歌詞，豈有不修正以促進國家正常化的道理？校歌已修，國歌何時能修？

過去戒嚴黨國體制把教育當洗腦工具，因此如今推動教學現場的轉型正義，絕非所謂操弄意識形態或製造校內對立，而是為了促進校園民主化與教學正常化，以培養莘莘學子成為現代公民，彰顯青年是國家的主人而非特定政黨的附庸。

嘉義高中的公民教育實踐，學校內外各界都予以肯定，更是證明唯有落實轉型正義以去除威權爭議，才能真正推進校園的和諧與民主。

（作者是陽明交大碩士生）

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