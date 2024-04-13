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自由廣場》蔣市府要面對都更執行困難點

2024/04/13 05:30

◎ 周家祺

我住在台北市中正區，為海砂屋都更戶，0403大地震，彷彿經歷一場生死交關，看著屋內處處裂縫，與屋外掉落的水泥磚與美術條，對比新聞上蔣市長口中所說的大都更時代，真是諷刺。

從十年前開始，本社區開始籌備都更時，每每碰到北市府官員來社區視察，就會聽到一個新口號，從最早的都更容積補助、迅行劃定更新地區、都更補助拆除費用、海砂屋列管裁罰、0.968專案、168快軌、都更五箭（現在變成八箭了），政策多如牛毛，但對我們來說，全是口號而已，毫無實際幫助。

舉例，本社區從一開始的迅行劃定地區、變成示範型都更社區、而後又變成走168專案（需100%所有權人同意） ，再變更為 0.968專案（只需90%所有權人同意），但都更進度還是停滯不前。問題就在於，北市府所提出的政策，只有獎勵，卻沒有裁罰與強制手段。市府無法對於不同意戶進行強制協調與拆除，就算符合0.968專案，送入審議會，卻還是須面臨到不同意戶的抗爭與阻饒，但市府面對這些問題，只會用「交由建商與地主自行協調處理」回應同意戶，卻不想使用公權力介入協調，口號都更，由此可見。

看到三月份台北市都市發展局所公告的都更第八箭「575專案計畫」，洋洋灑灑寫了「列管我就幫」 「過半即進場」兩大亮點，不意外，又是口號都更。計畫中對於不同意戶的處理方式，完全沒有琢磨，等於又是把球丟回給建商跟住戶，讓住戶自己承擔大地震與生命財產受損的風險中。

根據北市府統計，台北市超過30年以上的老屋有九萬八千多棟，而在雙北的海砂屋列管就有172件，希望蔣市府能拿出公權力，要求這些列管危險建築必須時間內強制拆除，尤其是針對釘子戶，否則，再次發生大地震時，住戶真的只能乞求老天保佑了。

（作者是資訊主管）

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