自由廣場》當房貸高過房租/政府應倡議「準國宅」政策

◎ 林健正

近年各地房價飆漲，都會區房價連中產階級也難以負擔，而成為當前最大民怨，衍生嚴重後遺症。

年輕人負擔不起高房價，因而興起不婚與不生的念頭，新青安房貸頗受年輕人歡迎，它的利息固定，不受升息影響，遂興起年輕人買房熱潮，但仍未解決都會區房價太高問題。

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大家應共同倡議「住者有其屋」，可免去房租與房價雙漲的風險，買房後，房屋變資產，還可享有增值的好處，何樂不為？

每當房租上漲，從房客口袋搬更多錢進房東口袋，房價漲，房租也漲，兩者漲價全歸房東所有。這就是所謂的劫貧濟富，形成「富者愈富，窮者愈窮」的社會現象。

一項調查顯示，台北市區的租金水平已高於新北市三重、蘆洲、汐止、土城等衛星城鎮每月房貸還款金額。此外，新青安的房貸是固定的，房租會上漲，在同一個地段，十年之後房貸與房租會有黃金交叉，房租高過房貸，以致於產生「租不如買」的條件。

控制房價首要在於合理地價，政府是最大地主，有足夠能力定義房價，最不好的方式就是以競標來定義房價。

人口從來就不是平均分佈各地，而是往有工作機會的城市移動，新竹、台中與台南受惠於科學園區帶來的工作機會，科學園區員工有剛性的住宅需求。

以竹科而言，新竹的都市土地明顯供應不足，造成竹北房價飆漲，政府應設法適當增加都市土地的供給。

同時，政府也應恢復興建國宅、鼓勵企業興建員工住宅，或政策支持合作住宅，讓年輕人、勞工與經濟弱勢者有機會以成本價取得自用住宅。

準賴清德擔任行政院長時推動「準公托」與「準公幼」，減輕年輕夫婦的家庭支出，深受年輕夫婦歡迎，提高結婚生子意願，堪稱德政。

同樣地，當政府不再標售抵費地或配餘地，改以合建方式取得大量住宅庫存，或讓售給建商或合作住宅法人機構，興建合宜住宅，以法令制約房價，這豈不就是「準國宅」政策？

「準國宅」與準公托、準公幼等可以成為配套方案，凡年輕人結婚就享有較高積分，結婚又生子的積分又更高，以積分排序做為申購「準國宅」的優先次序。重賞之下，必有勇夫，大大提高年輕人結婚生子的意願。

（作者是陽明交大榮退教授）

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