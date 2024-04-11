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自由廣場》拒中國藉災牟利 推動台灣成為WHO正式會員

2024/04/11 05:30

◎ 吳樹民

台灣醫界聯盟基金會歷年多次組成WHO遊說團，赴歐洲日韓拜會政要，表達台灣應成為WHO正式會員的訴求，當我方成員指出中國在九二一震災期間，竟要求各國救難隊、物資乃至於捐款，都須先獲得中國同意才能進入台灣，聽聞如此野蠻行徑，各國官員多表難以置信。

中國以政治操弄人道議題、以對外文攻武嚇轉移其內部挑戰，在四月三日再次展示世人眼前，台灣發生七．二地震後，多國領袖第一時間向我國慰問，中國在震災期間，卻透過各種手段聲索對台主權，持續牟取政治利益，例如聯合國常駐代表團副代表耿爽在安理會期間「代替」台灣向各國致謝，但震災之際，中國仍持續派遣軍機軍艦擾台，這種罔顧人道的侵略者行徑，全球應嚴正譴責！

即使在COVID-19大流行期間，全球承諾要團結對抗疫情時，中國也不曾放棄對台灣的滋擾，屢次在世界衛生組織場域中宣稱已經妥善照顧台灣民眾之衛生權利，又稱台灣參與世衛組織是假議題等等，可見中國藉災牟利的外交政策是數十年如一日，本質上只是為擴大與強化其「台灣是中國的一部份」的論述與示威，幫助災民根本不在其考量。

前總統馬英九先生訪中，與中國國家主席習進平進行「馬習二會」。在此敦促馬前總統及國民黨，此次訪中，應嚴正抗議並譴責中國藉天災謀取政治利益的行徑，尤應要求中國在台灣因應震災時，即刻停止機艦繞台！

我也呼籲台灣各黨派人士應立即反對中國的野蠻發言，透過朝野團結的堅定聲明，讓國際了解與尊重我國之獨立主權，注意到台灣長期被中國不正當排除在國際事務外的事實，並更為凸顯台灣必須重新參與各種國際組織如WHO的必要性。

（作者是財團法人台灣醫界聯盟基金會董事長）

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