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自由廣場》大法官救過去 立委救未來

2024/04/11 05:30

◎ 蔡尚謙

藝人黃子佼因去年METOO事件後獲緩起訴，引發社會議論，陸續有其餘涉犯兒少性剝削防制條例之消息傳出，演藝圈已串連發聲，連署訴求修法加重刑責，並對犯罪者建檔及強制輔導治療。

對加害者加重嚴刑峻罰是否有效，法制面恐須仔細評估。從另一角度，METOO被害人的權益方面，比如「追訴權時效的適度延長」亦應被重視。

未成年兒少遭妨害性自主犯罪，往往因年幼而不自知遭侵害身體自主權，直到成長受教育才驚覺受害，卻因長年無法說出口，最終鼓起勇氣提告時卻已超過追訴期。近年如高雄體操女選手案及台中資優班女學生遭性侵案，皆是顯著案例。

以上案例皆發生在二○○五年刑法修正之前，當時對妨害性自主犯罪的最長追訴期僅有廿年，致許多被害人好不容易才尋求司法救濟，卻因刑法追訴期而抱憾，不得其門而入。但依學者研究及外國統計資料顯示，多數性犯罪被害人需要數十年（平均廿多至卅多年）才能正視傷害、向信賴的人訴說、最終敢於提告。

大法官今年三月廿五日公布一件受理案，該案是二○○五年前的妨害性自主案，一路經地檢署不起訴、法院駁回交付審判後，當事人聲請「釋憲」（即現制下聲請法規範及裁判憲法審查），獲憲法法庭受理，接下來將進行審理。大法官開了一扇可能的救濟之窗，接下來仍須社會更多的討論，盼能有好結果。

大法官針的釋憲所救的是「過去」的被害人，而現今刑事追訴期最長是卅年，是否足夠，亦有討論空間。況且妨害性自主被害人，除了刑事追訴期，亦有民事求償的問題，而民事時效更短，須在受害人「知道後兩年」、「事發後十年」，但性犯罪的被害人常須多年才能說出口，民事時效顯然更應修法適度延長。因此立委們的修法是面向「未來」的受害者，讓眾多兒少、被害人獲得保護。

如上所述，大法官救過去，立委們救未來，兩者並行不悖，且皆應受到社會更多關注，好讓這波METOO討論熱度，正向切題討論，對被害人的權益有更實質協助與救濟。

（作者為執業律師、公民監督國會聯盟法案評鑑委員）

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