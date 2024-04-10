晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》410教改的30年功過

2024/04/10 05:30

◎ 陳啟濃

「四一○教改」卅周年，筆者躬逢其盛，擔任教職以來剛好經歷教改的重大轉變。持平而論，台灣的教育，卅年來有得有失。綜括來看，好的方面：教育的內容走向多元、校園風氣趨向友善，而校務經營走向開放參與，教師的挑戰增加，學生的負擔加重，科技化開闊學習管道，學生的自主學習能力大大影響學習成就。至於負面後遺症，應該就是學歷普遍提高，卻未同步提升學習品質。

教改揚棄以往「唯有讀書高」的傳統士大夫風氣，幫學生打開各項技藝、體育與技能的大門。許多學生在讀書之外，找到自己人生的發展目標，校園不再只是適合讀書的環境，而能發現更多元的學習機會。

由於人權的重視，每一個學生在學校都應得到尊重，社會普遍重視對學生權利的維護，教師的管教方式成為大眾關心的議題。校園風氣變得更和諧更友善，更多團體可以參與教育體制，共同守護下一代讓他們可以健康成長。

教師權利的倡導，連帶學校的領導方式產生質變，改變以往科層體制的上下結構，用溝通取代命令，用合作代替單打獨鬥。教師在學校更有參與感，學生也更有認同感，學校的發展需要人人共同付出心力。

而科技化的到來，更讓教育現場產生學習型態的轉變。教師運用科技教學，雖然讓教學更有效更快速，然而科技也拉大學生的學習成就。正因為科技可以進行自主學習，仍須依靠學生的學習動機，善用科技學習，提升學習成就，也可能因為流連光怪陸離的網路世界，因「迷網」而失去學習動力。

社會有聲音責怪「四一○教改」的廣設高中大學，然而當初又怎會預估到人口銳減造成的關校問題，只能檢討當初開放廣設高中大學，應該要思考如何把關教育的品質，不要讓學歷貶值，這應該才是問題所在。

（作者是資深教育工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書