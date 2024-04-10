自由廣場》410教改的30年功過

◎ 陳啟濃

「四一○教改」卅周年，筆者躬逢其盛，擔任教職以來剛好經歷教改的重大轉變。持平而論，台灣的教育，卅年來有得有失。綜括來看，好的方面：教育的內容走向多元、校園風氣趨向友善，而校務經營走向開放參與，教師的挑戰增加，學生的負擔加重，科技化開闊學習管道，學生的自主學習能力大大影響學習成就。至於負面後遺症，應該就是學歷普遍提高，卻未同步提升學習品質。

教改揚棄以往「唯有讀書高」的傳統士大夫風氣，幫學生打開各項技藝、體育與技能的大門。許多學生在讀書之外，找到自己人生的發展目標，校園不再只是適合讀書的環境，而能發現更多元的學習機會。

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由於人權的重視，每一個學生在學校都應得到尊重，社會普遍重視對學生權利的維護，教師的管教方式成為大眾關心的議題。校園風氣變得更和諧更友善，更多團體可以參與教育體制，共同守護下一代讓他們可以健康成長。

教師權利的倡導，連帶學校的領導方式產生質變，改變以往科層體制的上下結構，用溝通取代命令，用合作代替單打獨鬥。教師在學校更有參與感，學生也更有認同感，學校的發展需要人人共同付出心力。

而科技化的到來，更讓教育現場產生學習型態的轉變。教師運用科技教學，雖然讓教學更有效更快速，然而科技也拉大學生的學習成就。正因為科技可以進行自主學習，仍須依靠學生的學習動機，善用科技學習，提升學習成就，也可能因為流連光怪陸離的網路世界，因「迷網」而失去學習動力。

社會有聲音責怪「四一○教改」的廣設高中大學，然而當初又怎會預估到人口銳減造成的關校問題，只能檢討當初開放廣設高中大學，應該要思考如何把關教育的品質，不要讓學歷貶值，這應該才是問題所在。

（作者是資深教育工作者）

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