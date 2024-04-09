自由廣場》﹙鏗鏘集﹚老馬淚與青年腰

◎ 王景弘

人老淚多，年少腰軟，這是生理現象，但在政治舞台，馬英九祭「黃帝」之行，卻哭錯場合，哭錯對象；他的子弟兵列隊見「中國地區」的「地區領導」，行握手禮，卻還鞠躬哈腰，柔若無骨。

拜圖騰、哭烈士，被摸頭，號稱「和平」，實在文不對題，而「中國立法院長」韓國瑜，呼應馬英九的「課綱」，搬出「我國千年史」與「台灣地區」，國民黨見不得人的髒內褲迎風招展。

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拜「七十二烈士」墓，老馬唸林覺民〈與妻訣別書〉，「滿街狼犬，幾家能夠」，便哭將起來。老男人出門，竟唸與妻訣別書，可能離「家暴」不遠；台灣自由民主，沒有「滿街狼犬」，不必革命，有情無情都可成眷屬，只有習皇「維穩」才是滿街狼犬。

拜「中華文化」圖騰又哭，韓國瑜更喊什麼「我國千年歷史」。「中國」一千年前的朝代是北宋，經過遼、西夏、金、元、明、清，才「驅逐韃虜，恢復中華」，其中六個朝代近九百年是「異族統治」的亡國狀態，「我國」在那裡？

國民黨論「中華文化」，一定是「博大精深」，但孫中山與中共都引進馬列主義，中共搞「文化大革命」，打倒孔家店，把馬列思想當核心，但那並非「中華文化」。「中華民族」很「一家親」，但在土改、大躍進、文革期間，「中華民族」一家殘殺死多少人！

馬英九的「黃埔」─大九學堂，灌輸「血濃於水」，卻不屑人的尊嚴。血濃於水是事實，但血液過濃卻會致命，不信可以去問連戰，為什麼吃血液稀釋藥。馬的黃埔子弟，不知挺身握手是禮，還帶哈腰便是奴。

「七十二烈士」與妻「訣別」，製造出馬某這種「文化結晶」，難怪中國的「前老朋友」林培瑞( Perry Link) 批評中國留學生「不知道自己國家的歷史」；他不知道老馬也是同款症頭。

（作者為資深新聞工作者）

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