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自由廣場》台灣關係法四十五週年省思與前瞻

2024/04/09 05:30

◎ 林逸民

台灣從冷戰時代至今，能存活、茁壯，最重要的基石，可說就是美國的支持，不論是軍事協防，還是美援在最艱困的戰後百廢待舉時刻雪中送炭，以及科技和產業上的對接，更開放廣大市場給台灣企業發展，才有了今日台灣的繁榮，包括「護國神山」台積電創辦人張忠謀，也是在美國求學、進入半導體產業，才能帶著相關產業知識與技術回國創業。

因此，美國《台灣關係法》可以說是歷史上對台灣最重要的一份文件，一九七九年四月十日，由美國總統卡特簽署生效，至今將屆滿四十五週年，《台灣關係法》保護、提攜台灣將近半個世紀，如今，又將隨著台灣邁向新的國際戰略環境。

蔣介石丟失中國，流亡台灣時，杜魯門總統的國務卿艾奇遜編撰發表《中美關係白皮書》，譴責蔣介石無能腐敗導致失敗，也表明中國歸中國，事實上美國駐中國大使司徒雷登第一時間就試圖與中共接觸，亦即美國認為中共才是中國，蔣介石占領台灣已經與中國無關，只因毛澤東盲目反美，以至於參與韓戰，使美國延遲數十年才承認中國。

美國認定台灣非中國，讓活在幻覺中的蔣介石非常痛苦，這在許多蔣介石傳記以及蔣經國《風雨中的寧靜》〈危急存亡之秋〉中都有相關記述。隨著毛澤東終於認清配合美國「聯中制蘇」才是中國的最佳戰略，美中破冰、承認、建交，蔣介石明明在台灣卻還要美國承認他是中國的妄想徹底破滅，但台灣還是要有個定位，美國大筆一揮，《台灣關係法》標題明擺著寫台灣，經歷時代變遷，如今回顧，可說真知灼見。

美國在冷戰期間為了聯中制蘇，對台灣的地位，口頭上總是保持戰略模糊，不願得罪中國，那時美國總是跟中國虛與委蛇，稱遵守「一個中國」政策，中國也以為美國的「一個中國」就是中國的主張，但《台灣關係法》為美國與台灣交往的綱領，開宗明義台灣兩字說明了一切：美國始終認定台灣是台灣。

當蘇聯垮台，美國的最大假想敵成為中國，對中國也改為戰略清晰，如今美國開始不厭其煩的一再說明，美國的「一個中國」政策是—世界上的確只有一個中國，就是中華人民共和國，但是台灣是台灣。美國多次闡明聯合國第二七五八號決議，蔣介石所謂的「排我納匪」，只跟中國有關，中國更換政權是中國的家務事，從來與台灣無干。

《台灣關係法》接下來將繼續伴隨台灣，進入嶄新的時代，不再妾身未明，不再委曲求全，而是堂堂正正地邁向正常化國家、正常國際交流。個人身為理事長的福和會，於十三日舉辦台灣關係法四十五週年論壇，邀請副總統當選人蕭美琴、立院國防外交委員會王定宇、陳冠廷委員，眾多國際戰略學者專家、外國媒體在台記者等等賢達，一同回顧與展望。也期盼所有關心台灣未來的台灣人，一起來思考《台灣關係法》與台灣的下一步。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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