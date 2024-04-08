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自由廣場》花蓮強震省思 美景與步道衡平之道

2024/04/08 05:30

◎ 拱祥生

九二一震後最大規模的花蓮強震，近日傷亡與失蹤者集中在砂卡礑步道，該步道是不少網美秀美照與遊客嚮往的國際級美景，但美景與危險落石地質只在一線之間，如何衡平與兼顧？考量著台灣面對登山步道安全性提升重要議題，事關公共安全與國際形象，應積極重視研議改善。

花蓮太魯閣周邊地景堪稱國際級美景，但在強震後影片顯示，大量邊坡滑動與土石飛揚畫面宛如災難片場景，更別說地震時正在登山民眾，其實是毫無預警與逃難機會，生存…只能期待奇蹟出現。地震何時來襲仍沒有預警能力，不僅是保守等待受創山區休養生息地質穩定，問題是地質穩定後，砂卡礑登山步道真的安全嗎？同樣問題也要問其他登山步道沒有安全疑慮嗎？

審視砂卡礑地質狀況，以白楊片岩及九曲大理岩等變質岩為主，步道沿線也遍佈山崩與地滑環境地質敏感區，事實上，台灣登山步道沿線有不少地質上易於崩塌地質敏感區域，步道警語付之闕如。至於「小心落石、快速通過」警語則屢見不鮮，但以這次強震造成山崩落石，即使再快速通過，是否能安全存活也只能聽天由命。況且這些警語，多中文顯示，對外國遊客完全沒有警示效果。

既然落石步道地段並無法立即逃生及預警，那後天是否有機會以工程設施提高安全性，則應依個案評估，但是否所有登山步道路段能都評估到，仍有其侷限性，當改善安全性經費過高或不易改善時，登山步道避開或改道才是首選，畢竟人命關天，不宜有人定勝天的高風險概念。

事實上，在山區開闢依山而建道路就是造成邊坡崩塌風險可能原因之一，特別是對於地質敏感區，至於登山步道雖然對於山坡地擾動較少，但仍有類似效應，建議應該建立登山步道安全度分級，而不只是依路程、高差的登山步道難度分級。安全度分級不代表維護不周，而是山林步道本來就有先天侷限性及地質上限制。同時比照道路將事故人數led燈，設立於步道入口處，提醒山友注意以往事故情形，可調整心態。

台灣逾三千公尺高山有兩百多座，十倍於台灣國土面積的日本僅十餘座，更加顯示台灣山林陡峭及伴隨的多樣美景，登山能強健體魄，也讓大家更愛山林，期待主管機關及山友們一同為提升步道安全努力，讓「美麗不再哀愁，山林如此親近」。

（作者為台北市土木技師公會理事、大地技師、水保技師）

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