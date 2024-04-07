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自由廣場》大學二階甄試撞期1︰ 置考生權益於何地？

2024/04/07 05:30

◎ 鍾邦友

大學申請入學日前公告一階段篩選結果，包括台、清、陽明交大等頂大熱門學系，多於五月十八、十九日舉行第二階段甄選，有些校系還安排上下午不同的筆試及口試時段，屆時通過數個熱門校系的考生，可能被迫選邊站，甚至高分落榜的悽慘下場。

由於大學申請入學的甄試時程從107學年開始由五周縮減為三周，當年刻意與其他醫學系錯開的輔大醫學系，因此成為「備胎」而招生數掛零，為減少這類重複錄取之下的「犧牲品」，招聯會竟然表示未來各校系應「適度撞期」，方能有利考生適性選擇，於是大學有恃無恐，視撞期為理所當然。

其後108、109學年學測數學太過簡單，致熱門校系的一階入篩人數爆表，單靠學測已無法有效篩選學生，於是頂大除面試之外，紛紛採取「防爆措施」即加考筆試，撞期更形嚴重且成常態，未來優秀考生勢必只能在某所頂大中孤注一擲，並退而求其次填選必定上榜的安全校系，避免全盤皆輸的窘境，但這真的是申請入學讓考生可以「適性選擇」的本意嗎？

明明是申請入學設計的缺失及學測鑑別度太差所造成的惡業，苦果卻要考生來承擔，招聯會口中的「適性選擇」，其實是以大學端「賣方」選學生的角度在發言，從來都不是「買方」的思考邏輯，如此考生的權益何在？

（作者是高科大兼任助理教授）

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