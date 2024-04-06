自由廣場》災害現場的指揮官

◎ 陳學獎

4月3日花蓮7.2級強震，引發國際關注，繼2018年支援花蓮統帥大飯店地震倒塌救災，如今再度踏上支援花蓮災區的路，夜晚凝望車窗外警示燈閃爍的光影，不禁回想起2016年02月霸王級寒流來襲，一場6.6級地震導致台南「維冠大樓」倒塌的現場救災景況。

災害發生後，指揮官的現場表現攸關整體成敗。兵法云「將帥不可怒而興師」，面臨重大危難，有些指揮官因經驗不足而飆罵，或主觀意識過重、不尊重專業意見，形成多頭馬車的紊亂指揮體系，導致延誤時機。

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台南「維冠大樓」的搶救過程中，因勤務安排，奉派輪值「災害現場臨時指揮中心」負責安全管制，與當時的指揮官、台南市長賴清德僅咫尺之遙，令人印象最深刻的是，賴的指揮臨危不亂、處變不驚，每有現場最新搶救消息，不論是生還者、傷者、罹難者，他必親往安全警戒線範圍查看，在冷風刺骨的寒流下，令人感受到暖暖的溫度！尤其崎嶇危險的現場，到處佈滿穿刺鐵條及難行碎石，賴卻無畏寒流，一遍又一遍走上千百回，最後被記者捕捉到他腳下的運動鞋竟已磨破見底。

「初報～續報～結報」是處理災難現場的重要機制，賴清德當年不愠不火、從容不迫地，將救災現場的每一段落，及團隊未來處置方向，開誠布公地即時告知現場的家屬及媒體，讓大家安心，明瞭一切狀況，有條不紊指揮若定，在八年後的花蓮震災又勾起我的回憶。

（作者是保五總隊小隊長）

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