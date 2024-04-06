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自由廣場》與美國年輕人對談

2024/04/06 05:30

◎ 岳日明

自從武肺疫情肆虐爆發之後，我每天都大安公園散步，與友人用英語聊天打屁，風雨無阻，整整四年。今（4/5）天在公園巧遇首次來台的美國加州年輕人Copper，他來參加美國友人的婚禮，趁機到處走走，一睹台灣的風景、美食、文化。

Copper問我「共機天天擾台，美國有些媒體說『台海兵凶戰危，隨時有發生戰爭的可能』，奇怪耶，怎麼台灣人好像事不關己，公園裡運動、慢跑、跳舞、打拳、歌唱，股票指數還衝破2萬點，為什麼？」，「花蓮近海地震7.2級，花蓮對外道路中斷，除此之外，台灣的交通、電力、通訊、高科技廠、股市，所有公私機關照常運作營運，台灣怎麼能辦到？」

我回說「台灣面臨天災及中共的矮化打壓，不是始於今日，台灣人的韌性及執政黨的勵精圖治，以及美日歐等民主國家相挺，尤其美國實質支助，才造就今天台灣面臨危機，能從容面對，化險為夷」Copper再三點頭。

Copper目前是廚師，還在大學讀生物學系，本身是素食者，卻得每天烹煮牛豬雞鴨魚肉，面對「素食與殺生」之間的抉擇，他說「我心裡很掙扎，希望大學畢業後，能從事與生物相伴的行業」

Copper喜愛運動，跆拳道練了十多年，是黑帶三段，問他，在美國從軍待遇好，退休禮遇又佳，既然一身武藝，你想從軍報國嗎？他說「我不想殺人」，問他「如果你是烏克蘭人，碰上外敵入侵呢？」，他說「我會放下菜刀，拿槍保衛國家」

最後，帶他參觀公園最近完工的五星級廁所，有音樂、電視牆、空氣流通，入門流水潺潺，水裡還有小魚悠遊，Copper 讚不絕口「這在美國是不可能有的」。

（作者是台北市民）

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