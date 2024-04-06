自由廣場》盼台灣潛艦部隊早日成軍

◎ 姚中原

潛艦是高科技戰略武器，具有良好的隱密性、奇襲性、獨立性和廣闊性特質，台灣若能組建一支潛艦部隊，不只可發揮不對稱戰力，針對敵人脆弱點施行打擊，並能拒止共軍突破第一島鏈進入太平洋，確保台灣的海上生命線。

準總統賴清德表達支持潛艦國造，盼繼首艘潛艦「海鯤號」之後，未來一次造完七艘後續艦；台船公司回應，指一次造完所有潛艦在國外是常見例子，可提升造艦能量並留住人才。

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能長期在水下獨立活動的潛艦，在戰略運用上，有強力嚇阻、攻擊敵岸、佈雷作戰與破壞航運等作用；在戰術運用上，可擔任監視及襲擊、反潛阻柵與獵殺、支援艦隊和兩棲突擊作戰、進行搜救與特種作戰等任務。因潛艦的威脅力大，印太國家近來紛紛增加潛艦數量，以創造對國家有利的防衛作戰態勢。

新加坡國防部去年七月宣布，首艘由德國生產的「無敵級」柴電潛艦「完美號」抵達樟宜海軍基地，使該國潛艦部隊達到八艘之多。菲律賓總統小馬可仕今年一月批准國家第三階段軍事現代化計劃（預算三百五十六億多美元），其最重要項目之一，就是採購菲國史上首艘潛艇，以強化保衛海洋主權能力，捍衛南海爭議海域的領土主權。

日本海上自衛隊最新型的大鯨型潛艦三號艦「迅鯨號」，三月八日舉行服役典禮，這艘排水量高達三千噸的潛艦，配備最先進防禦與聲納系統，可發射最新型的十八式魚雷和魚叉二型反艦飛彈；日本潛艦作戰能力早已名列世界前端，但仍持續引進全球最新潛艦技術，可見潛艦武器的重要性。

印度海軍三月下旬展開歷來規模最大的軍事部署行動，除水面船艦，另動用十一艘潛艦，除可維護西部海岸的商業貿易安全，也能因應中國在印度洋地區不斷擴大的存在和影響力；印度海軍高層官員指出，目前出動的潛艦數量，是印度有史以來最多的一次。印尼在四月二日向法國下訂兩艘「鮋魚級」攻擊潛艦，希望為現有四艘潛艦部隊增添作戰能力。

台灣戰略地位重要且攸關全球安全及經濟利益，一旦失守，東南亞與東北亞將遭完全分割；屆時不只日本與南韓的安全不保，東南亞國家也將遭受中共嚴重軍事威脅。這也是為何近年有愈來愈多的全球民主國家願意幫助台灣，包括美國以軍事合作支持台灣的主要原因。

為因應中共對我逐年增強的軍事威脅，有效落實「防衛固守、重層嚇阻」戰略構想，並達到「預防戰爭」之國防目的。台灣除應持續發展不對稱作戰能力外，如何於最短年限，透過潛艦國造政策，打造一支擁有十艘（現有兩艘加上國造八艘）的潛艦部隊，以強力固守我國海疆，是政府必須思考的戰略問題。台灣若成立潛艦部隊，相信是國際社會與全體國人所期待且樂見的國防大事。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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