自由廣場》鄉公所招商／竹田「池上文庫」被逼迫遷

◎ 張月環

四月三日花蓮發生芮氏規模七.二級的強震，震出世界對台灣的關心，各國紛紛送暖，尤其是日本民眾馬上捐款，短短一天便破千萬；網路上「台灣大丈夫」（台灣還好嗎）」一度登上日本推特熱搜關鍵字。不僅民間，日本首相岸田文雄也說，台方若有任何需求，我們將在第一時間出動支援。這是台灣有事、日本有事的明證。

筆者身為屏東竹田鄉「池上一郎博士文庫」的志工，當天收到約十件詢問，關心屏東及文庫情況如何，藉著文庫的平台交流，台日民間友情更緊密。但這個全台唯一的鐵路圖書館「池上文庫」，正面臨被迫搬遷的危機。

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一九四三年二戰時期，日本軍醫池上一郎奉派至竹田擔任19712部隊野戰醫院的院長，對竹田人提供醫療服務，救人無數，深受鄉民愛戴。戰後返日，他仍懷念視為第二故鄉的竹田。晚年為提升竹田地方文化，他捐贈文史書籍及獎助學金。當時任職竹田鄉鄉長的賴耀熙，與留日學生即池上文庫第一屆的理事長劉耀祖等有識之士合力推動下，於二○○一年在竹田驛園設立了文庫，並以池上一郎的生日一月十六日為紀念日，自有文庫以來每年吸引無數日本民間及學者、學校等來台參訪，絡繹不絕，高雄的日僑學校師生透過文庫，與在地學校（竹田國小、南榮國中等）以舞獅、擊鼓、音樂交流，帶動當地文化氣息。二○二一年文庫慶祝二十周年紀念日時，名譽理事長劉耀祖榮獲日本天皇的旭雙賞，在文庫舉行頒獎典禮，表彰他對台日交流的貢獻。

文庫一路走來，不但為這個無人車站帶來了人潮，也活絡了當地的商業生機。現在卻傳出鄉公所有意招商，對文庫斷水斷電強迫文庫搬離該地，彷彿文庫阻擋了民眾的財路；但鄉公所想法是本末倒置，有文庫文化帶動交流，才有生意商機，沒有了文化，哪來的商機？

文庫挺過武漢肺炎的疫情，雖然理事們逐漸老去，卻仍是當地最重要的國際交流平台之一。近日，甚至有不少香港、加拿大等遊客聞風而來。政府理應協助傳承，而非「乞丐趕廟公」，讓人駭異。

花蓮的一震，震出國人的韌性；也希望這一震，能震醒地方政府對當地文化交流的重視與省識。

（作者是池上一郎博士文庫的志工）

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