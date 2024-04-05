自由廣場》震災見台灣戰力與國際相挺

◎ 陳啟濃

花蓮發生大地震，中央成立救災指揮中心，協助地方救災，世界各國紛表願支援相挺，民眾自發性投入救災。當然，也有投機政客在模糊焦點。

救災有如作戰，蔡英文總統、陳建仁行政院長在地震後第一時間馬上開設中央指揮中心，掌握各地各種狀況，整合資源展開救災，這也是考驗一旦面臨戰事，台灣有能力統一指揮系統，發揮全面應對功能。

請繼續往下閱讀...

地震後，美、英、歐盟與立陶宛各國皆表明願意協助，並且認為「我們準備好了」。印度總理、英國外相和超過四十八個國家的政要第一時間發訊息慰問，日相岸田文雄更稱，隨時支援台灣救災，我國總統府表達致謝。此意義顯示當台灣面對戰事，國際將願協同台灣，給予各項援助。

救災民間自發性的投入更是感受到國民力量的團結，有台南鄉親十小時內奔赴花蓮現場，烤麵包發送給災民和救災人員。相信會有更多自發性的投入救災的台灣人民，彷如作戰時人民當然會熱血挺身保護國家。

美中不足的負面力量依然存在，中央已全力投入花蓮救災，副總統賴清德更親赴災區坐鎮，花蓮選出的立委傅崐萁卻在臉書，選擇性刻意宣揚台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕，卻對中央救災的努力故意不提、視而不見，令人遺憾。

（作者是政治評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法