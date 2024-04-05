晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》震災見台灣戰力與國際相挺

2024/04/05 05:30

◎ 陳啟濃

花蓮發生大地震，中央成立救災指揮中心，協助地方救災，世界各國紛表願支援相挺，民眾自發性投入救災。當然，也有投機政客在模糊焦點。

救災有如作戰，蔡英文總統、陳建仁行政院長在地震後第一時間馬上開設中央指揮中心，掌握各地各種狀況，整合資源展開救災，這也是考驗一旦面臨戰事，台灣有能力統一指揮系統，發揮全面應對功能。

地震後，美、英、歐盟與立陶宛各國皆表明願意協助，並且認為「我們準備好了」。印度總理、英國外相和超過四十八個國家的政要第一時間發訊息慰問，日相岸田文雄更稱，隨時支援台灣救災，我國總統府表達致謝。此意義顯示當台灣面對戰事，國際將願協同台灣，給予各項援助。

救災民間自發性的投入更是感受到國民力量的團結，有台南鄉親十小時內奔赴花蓮現場，烤麵包發送給災民和救災人員。相信會有更多自發性的投入救災的台灣人民，彷如作戰時人民當然會熱血挺身保護國家。

美中不足的負面力量依然存在，中央已全力投入花蓮救災，副總統賴清德更親赴災區坐鎮，花蓮選出的立委傅崐萁卻在臉書，選擇性刻意宣揚台北市長蔣萬安與台中市長盧秀燕，卻對中央救災的努力故意不提、視而不見，令人遺憾。

（作者是政治評論員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書