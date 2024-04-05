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自由廣場》北市衛生局睜眼說瞎話

2024/04/05 05:30

◎ 余夢蝶

寶林茶室食品中毒案，外界質疑北市府衛生局三月廿四日獲報疑似食物中毒案當天，至餐廳現場稽查時，竟沒有帶回食材進行檢驗，錯失取得直接證據的機會。該局卻說，現行規定並未要求稽查人員在第一時間扣食材，事實真是如此嗎？

衛福部食藥署訂頒之《疑似食品中毒事件處理要點》第四點規定，疑似食品中毒事件相關檢體之採樣分工，地方衛生局（藥）科應負責採樣食品檢體（食餘、「嫌疑食品」等）及環境檢體（刀具、砧板、飲用水、洗滌水等）。因此，北市府衛生局採樣食品檢體時，一旦發現現場已無食餘可採集，就應依前述規定，採集粿條、黑木耳、高麗菜、豆芽菜、鴻喜菇、香蘭葉及醬油等相關「嫌疑食品」，怎能說現行規定未要求稽查人員在第一時間扣食材？真是睜眼說瞎話。

更離譜的是，北市府衛生局長陳彥元聲稱，衛福部食藥署沒有規定要將所有食材都扣走，未來中央地方的專家學者可討論修改辦法，是否在食物中毒案第一起通報就扣走店家所有食材，若如此則稽查人力勢必要擴編。問題是，「嫌疑食品」之採樣，只需扣走受害者所食用餐點所使用之「疑似問題食材」即可，與陳彥元所稱扣走所有食材何干？哪需要擴編人力？

北市府衛生局卸責的說法，越描越黑，貽笑大方！

（作者是法務人員）

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