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自由廣場》花蓮直擊 反對濫墾濫伐種生薑

2024/04/05 05:30

◎ 王至劭

春節遊花蓮，走進玉里鎮長良林道，目睹林道旁一片參與小農種碳計劃的農田，令人痛心，嚴重破環生態環境的生薑田正在發展，看見多公頃林地遭砍伐、清除，黃土翻出裸露，若逢暴雨必泥流成災。說是什麼「種碳計劃」，講難聽一點根本是「婊子裝處女」。這裡本是穩定的次生林，坡度三十度以上，根本不能這樣開墾，顯然違反諸多法令。

村民說，這都是西部人來開墾，夥同當地土地仲介勾結上頭，官府核准如此傷天害理的大開發。居民也曾抗爭，但無效，眼睜睜看著這些土地被開腸剖肚。

薑田大量使用農藥、化肥，殺盡昆蟲毀生態，耕過的土地變成病菌滋生、流失養分，水土保持全部失效。本應護林減碳，這卻是完全逆向操作。

薑田只能種一年，接著要休息五年，輪種其它農作，因而他們不斷砍伐森林、剷除植被，清出新的土地，這樣持續下去，不知有多少美麗山林要被破壞殆盡。

市面零售生薑一公斤約七十五元，批發價約卅七元，原產地賣給批發商一公斤約廿四元，每分地一年約產五千公斤，一分地種一年有十二萬元收入。

我所見最大那片土地約三甲（一甲十分二九七三坪），一年就有三六○萬的收入，扣掉六十萬成本，三甲地種薑一年可賺三百萬，比種其它作物好太多了。埔里種腳白筍，號稱非常好賺，一甲地每年還賺不到一百萬。難怪有一些人專門破壞山林土地，違反當地居民意願，違法亂紀，蠻幹到底。

應該檢視那些土地，是公家土地還是私人農牧用地，若是佔用國家土地，那是非常嚴重的違法行為，若是私人農牧用地，能做什麼用途、能種什麼，政府其實都有規定，不是高興種什麼就能種什麼。

花蓮縣政府號稱是全台灣推動有機農業最成功的地方政府，山下的長良農場更是全國最大的兩百五十公傾有機農業專區，居然核准上游大面積種薑，大量使用農藥污染森林、水源，這是那門子有機？

薑的種植期短，生長五至七個月就採收的是嫩薑，九到十一個月採收的是粉薑（又稱中薑），在地下生長超過一年、地上部莖葉枯老後才採的是老薑。

三種薑都是每年一至三月種下，夏天市場上的是嫩薑，夏末至秋天是粉薑上市，中秋後買到的大多是老薑。前面談的價格與獲益，是以粉薑，也就是市面一般薑為準來計算。

冬天是吃薑時節，如今薑價這麼好，又規定不准進口，眼看如此破壞環境和山林的生薑田蔓延肆虐，難道不必抵制？政府相關部門應該重視。

（作者是工程主管）

編按：因中國出產生薑含有禁用農藥得滅克（aldicarb）（中譯：涕滅威），且得滅克為農委會公告禁用農藥，我國食品藥物管理局遂禁中國生薑輸入台灣。

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