自由廣場》花蓮大地震看國土開發

◎ 賴明煌

這次花蓮大地震是全球極為少見的交擠板塊持續運動與變形一再調整穩定平衡之位置，面積二四五七平方公里、人口近七百萬的台北都會區，因地處軟弱湖泊沉泥盆地之地層構造，在這次地震搖晃幅度與持續時間，均較其他地區顯著，甚至接近震央區的規模，幸好台灣目前工程與建築的耐震強度，明顯優於他國。

從即時強地動震波圖可看到全國震度最大「六強」發生在和平測站，離震央約卅八公里，其南北向與東西向為三六三與三五二最高、垂直向為二二四gal重力加速度，搖晃延時約六十秒。而花蓮市距震央廿五公里，其南北向與東西向為四五八與二五六、垂直向為二○九gal重力加速度，搖晃延時約六十秒。台北市測站離震央有一四五公里，但其南北向與東西向為八十六與五十七、垂直向為卅六gal重力加速度，搖晃延時達百秒，不輸九二一擺幅延時拉長導致高層建築之傷害。這是盆地建築的宿命，只能盡量危地不居，或投下重金提高建築物安全係數來自救救人。

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台灣位處全球發生地震近九成的泛太平洋地震熱帶花采列島中間，活躍的菲律賓海板塊，每年以八公分朝西北向約卅五度擠撞全球最大歐亞陸板塊，形成台灣島約南北向之五大山脈，故全國斷層無數、崇山峻嶺遍布，超過三千米高山達二六八座，遠超過日本的十餘座、紐西蘭的廿餘座，由高山數量，可知我國地質構造複雜及所能衍生自然災害，風險大，不可小覷。

故首都的備援救急之第二國都之規畫，與國土開發之山嶺區的管制，及海岸河川離島等地管理，乃至公共建設配置與都市聚落社區之連接，及韌性抗災和受災搶修復原等上位計劃之國家重要建設，相信新舊總統的團隊均會考慮這種天然的災害侵襲的機率，多做減量工程與天然綠建築及標準模矩組件的預鑄構件之永續自給建設來應對，帶領台灣走向康莊大道。

（作者是成大土木博士）

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