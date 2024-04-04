自由廣場》台灣人民有難 中共仍武力侵擾

◎ 吳哲文

四月三日早晨七點五十八分，發生在台灣東部近海的芮氏規模七．二強震，造成人心驚惶的同時，也造成多處出現災情，在希望餘震能夠逐漸平息，受災區域也能逐漸展開復原及重建工作的同時，各國領袖、名人及民眾，對於台灣本次震災的反應，也是顯現其人性的指標。

同屬環太平洋地震帶、也是一海之隔鄰國的日本，由於與台灣存在唇齒相依的關係、也有相互扶持的深厚經驗，在震後幾個小時內，從岸田首相與林官房長官為首的內閣閣員，到片山駐台代表、友台的國會議員與地方政要，乃至於社會各界的有名人士與一般民眾，在紛紛對台灣表達慰問、讓「台湾大丈夫（台灣還好嗎？）」成為社群網站熱門搜尋詞的同時，也不乏願意用捐款表達心意的聲音。

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除了日本以外，菲律賓的小馬可仕總統、及巴拉圭貝尼亞總統等各國領袖，還有澳洲等國的駐台使節，也陸續發言慰問台灣，讓台灣與台灣人同感國際社會溫情。

只是，與此同時，在台灣海峽另一邊的中國，反應卻與他國大不相同，一方面中國當局在馬英九近日訪中，以「透過交流對話促進了解」的名義、包裹跪中之心的同時，仍然繼續以軍機及軍艦，對台灣周圍的海域及空域展開大規模的侵擾，光是二日凌晨到三日凌晨之間，就有卅架軍機及九艘軍艦被偵知；地震事發後，中國本國、以及中國網民翻牆所及的各國社群網站，更是不乏「希望地震多震死一些台獨份子」之類的幸災樂禍言論，而先前未申請工作證，卻在台灣從事工作，因此被列為五年內不受歡迎入台人物的網紅王志安，也藉機蹭台灣聲量，讓有良知的人感到不齒。

面對國際社會對台灣的關心，身為國際社會負責任一員、深知「受人以水，當湧泉以報」道理的台灣，當然會感激在心，與願意以禮相待的國家啟動善的循環，但中國當局與中國人，如果還要繼續用如此野蠻的角度，來看待他國的災難，先不說惡的業力反彈到中國自身的可能性，至少中國被國際社會離棄，將會是可以預見的結局。

（作者從事服務業、兼業作家）

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