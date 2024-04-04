自由廣場》緊急救災 還得等待編預算？

◎ 黃明聖

無預警地，台灣在四月三日早晨發生規模七．二地震。這是自一九九九年九二一規模七．三大震以來，台灣人感受到最強烈的地震，災情以花蓮地區較為慘重。

據新聞報導，藍營立委提出「預算法第八十四條條文修正草案」，提案以恐有侵犯立法院之預算審議權為由，主張刪除「特別預算因緊急需要可先動支部分預算的但書條款」。問題大條了，一旦發生大地震、戰禍，政府官員僅靠預備金，足夠支付緊急需要嗎？

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現行「預算法」第八十四條規定，特別預算的審議程序，準用預算法關於總預算的規定，但合於國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變，為因應情勢之緊急需要，得先支付其中一部。

藍營立委卻提案刪除此一但書，理由是，特別預算若未經由立法院審議即先支付，恐有侵犯立法院的預算審議權之虞，若刪除但書，各機關依預算法設置的預備金，仍可因應緊急情勢先行支付。

若刪除這條但書，發生大地震或戰禍，恐怕無法「適足地」預先支應緊急支出，尤其天災本就無法預判，一旦發生，若是預備金不足，就要等編列預算，經立法院審議通過才能動支，屆時恐緩不濟急，徒添無謂犧牲。總之，國家預算仍以緊急支出之需為考量，備妥有效因應，才是社會大眾認同的政策目標。

（作者是政大財政系兼任教授）

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